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Росс Каунти - Хиберниан

31.01.2023, Вторник, 22:45 мск Шотландия. Премьер-лига, 24 тур Росс Каунти - Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига (2022/2023)
15 тур
8 ноября, вторник 22:45 Хиберниан 0:2 Росс Каунти
9 тур
1 октября, суббота 17:00 Росс Каунти 0:2 Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига (2021/2022)
27 тур
19 февраля, суббота 18:00 Хиберниан 2:0 Росс Каунти
12 тур
24 ноября, среда 22:45 Росс Каунти 1:0 Хиберниан
2 тур
8 августа, воскресенье 17:00 Хиберниан 3:0 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига (2020/2021)
29 тур
13 марта, суббота 18:00 Росс Каунти 1:2 Хиберниан
21 тур
30 декабря, среда 21:00 Хиберниан 0:2 Росс Каунти
11 тур
17 октября, суббота 17:00 Росс Каунти 0:0 Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига (2019/2020)
26 тур
12 февраля, среда 22:45 Хиберниан 3:0 Росс Каунти
16 тур
4 декабря, среда 22:45 Росс Каунти 2:1 Хиберниан
10 тур
26 октября, суббота 17:00 Хиберниан 2:2 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018)
33 тур
7 апреля, суббота 17:00 Росс Каунти 1:1 Хиберниан
20 тур
23 декабря, суббота 18:00 Хиберниан 2:1 Росс Каунти
7 тур
23 сентября, суббота 17:00 Росс Каунти 0:1 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014), группа B
37 тур
6 мая, вторник 22:45 Росс Каунти 1:0 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
15 февраля, суббота 19:00 Хиберниан 2:1 Росс Каунти
18 тур
26 декабря, четверг 19:00 Росс Каунти 0:2 Хиберниан
5 тур
31 августа, суббота 18:00 Хиберниан 0:0 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
30 января, среда 23:45 Росс Каунти 1:0 Хиберниан
20 тур
26 декабря, среда 19:00 Хиберниан 0:1 Росс Каунти
10 тур
20 октября, суббота 18:00 Росс Каунти 3:2 Хиберниан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 28 26 1 1 90:20 +70 79
2. Рейнджерс 28 22 4 2 68:25 +43 70
3. Хартс 28 13 6 9 49:40 +9 45
4. Хиберниан 28 12 4 12 44:43 +1 40
5. Абердин 28 12 2 14 43:52 -9 38
6. Сент-Миррен 28 10 7 11 30:41 -11 37
7. Ливингстон 28 10 6 12 29:43 -14 36
8. Сент-Джонстон 28 9 4 15 32:47 -15 31
9. Мазервелл 28 8 6 14 34:40 -6 30
10. Росс Каунти 28 6 6 16 24:41 -17 24
11. Килмарнок 28 6 6 16 23:50 -27 24
12. Данди Юнайтед 28 5 6 17 29:53 -24 21
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