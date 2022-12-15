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Рейнджерс - Хиберниан

15.12.2022, Четверг, 23:00 мск Глазго, стадион Айброкс Шотландия. Премьер-лига, 17 тур Рейнджерс - Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига (2022/2023)
4 тур
20 августа, суббота 14:30 Хиберниан 2:2 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига (2021/2022)
26 тур
9 февраля, среда 22:45 Рейнджерс 2:0 Хиберниан
16 тур
1 декабря, среда 22:45 Хиберниан 0:1 Рейнджерс
8 тур
3 октября, воскресенье 17:00 Рейнджерс 2:1 Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), группа A
1 тур
11 апреля, воскресенье 17:00 Рейнджерс 2:1 Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига (2020/2021)
26 тур
27 января, среда 22:45 Хиберниан 0:1 Рейнджерс
20 тур
26 декабря, суббота 15:30 Рейнджерс 1:0 Хиберниан
8 тур
20 сентября, воскресенье 14:00 Хиберниан 2:2 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига (2019/2020)
25 тур
5 февраля, среда 22:45 Рейнджерс 2:1 Хиберниан
19 тур
20 декабря, пятница 22:45 Хиберниан 0:3 Рейнджерс
2 тур
11 августа, воскресенье 17:00 Рейнджерс 6:1 Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига (2018/2019)
36 тур
5 мая, воскресенье 17:30 Рейнджерс 1:0 Хиберниан
29 тур
8 марта, пятница 22:45 Хиберниан 1:1 Рейнджерс
20 тур
26 декабря, среда 18:00 Рейнджерс 1:1 Хиберниан
10 тур
19 декабря, среда 22:45 Хиберниан 0:0 Рейнджерс
Шотландия. Плей-офф (2017/2018), группа A
38 тур
13 мая, воскресенье 14:30 Хиберниан 5:5 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018)
26 тур
3 февраля, суббота 18:00 Рейнджерс 1:2 Хиберниан
18 тур
13 декабря, среда 22:45 Хиберниан 1:2 Рейнджерс
2 тур
12 августа, суббота 17:00 Рейнджерс 2:3 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
28 января, суббота 19:00 Рейнджерс 4:0 Хиберниан
18 тур
10 декабря, суббота 16:30 Хиберниан 0:2 Рейнджерс
10 тур
1 октября, суббота 18:00 Рейнджерс 1:0 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
24 тур
26 января, среда 22:45 Хиберниан 0:2 Рейнджерс
12 тур
10 ноября, среда 22:45 Рейнджерс 0:3 Хиберниан
2 тур
22 августа, воскресенье 15:15 Хиберниан 0:3 Рейнджерс
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
35 тур
25 апреля, воскресенье 17:30 Хиберниан 0:1 Рейнджерс
25 тур
14 февраля, воскресенье 16:30 Рейнджерс 3:0 Хиберниан
17 тур
27 декабря, воскресенье 15:00 Хиберниан 1:4 Рейнджерс
9 тур
24 октября, суббота 18:00 Рейнджерс 1:1 Хиберниан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 28 26 1 1 90:20 +70 79
2. Рейнджерс 28 22 4 2 68:25 +43 70
3. Хартс 28 13 6 9 49:40 +9 45
4. Хиберниан 28 12 4 12 44:43 +1 40
5. Абердин 28 12 2 14 43:52 -9 38
6. Сент-Миррен 28 10 7 11 30:41 -11 37
7. Ливингстон 28 10 6 12 29:43 -14 36
8. Сент-Джонстон 28 9 4 15 32:47 -15 31
9. Мазервелл 28 8 6 14 34:40 -6 30
10. Росс Каунти 28 6 6 16 24:41 -17 24
11. Килмарнок 28 6 6 16 23:50 -27 24
12. Данди Юнайтед 28 5 6 17 29:53 -24 21
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