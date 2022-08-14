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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Селтик
Килмарнок - Селтик: обзор матча 14 августа 2022
Килмарнок
14.08.2022, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 5
Завершен
Селтик
7'
К. Фурухаси
35'
Жота
45+1'
М. Йенц
76'
К. Старфельт
82'
Г. Якумакис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Селтик
85'
Желтая карточка
К. МакГрегор
82'
ГОЛ! 0:5!
Г. Якумакис
80'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Жота
Замена
Б. Лайонс
️️️️
А. Пауэр
80'
Желтая карточка
Д. Армстронг
79'
Замена
Л. Полворт
️️️️
Л. Доннелли
79'
Замена
И. Кэмерон
️️️️
К. Лафферти
79'
76'
ГОЛ! 0:4!
К. Старфельт
66'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
К. Фурухаси
66'
Замена
А. Муй
️️️️
Д. Тернбулл
66'
Замена
Л. Абада
️️️️
Д. Маэда
Замена
Д. Армстронг
️️️️
F. Murray
62'
61'
Желтая карточка
Д. Маэда
Желтая карточка
К. Лафферти
60'
55'
Замена
К. Старфельт
️️️️
М. Йенц
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
М. Йенц
Желтая карточка
Л. Доннелли
42'
Замена
C. Waters
️️️️
J. Dorsett
40'
35'
ГОЛ! 0:2!
Жота
Пас отдал
Д. Маэда
Желтая карточка
Р. МакКензи
21'
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Фурухаси
Пас отдал
Д. Маэда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
4
Алан Пауэр
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Жота
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Килмарнок
3
Calum Waters
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
Селтик
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
26
Алехандро Бернабеи
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
11
Лиел Абада
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
3-1-2-4
24
3
Тэйлор
23
Майо
2
Алебиосу
4
Доннелли
4
Пауэр
7
7
МакКензи
18
Шоу
9
Лафферти
3
4-3-2-1
1
Харт
18
Юранович
20
Картер-Викерс
4
Йенц
32
Тэйлор
33
О'Райли
42
МакГрегор
14
Тернбулл
7
Жота
7
Фурухаси
38
Маэда
3
3
3
3
4
Доннелли
31
Полворт
31
Полворт
4
Доннелли
7
77
Армстронг
77
Армстронг
7
9
Лафферти
18
Кэмерон
18
Кэмерон
9
Лафферти
4
Пауэр
8
Лайонс
8
Лайонс
4
Пауэр
7
Жота
49
Форрест
49
Форрест
7
Жота
4
Йенц
15
Старфельт
15
Старфельт
4
Йенц
14
Тернбулл
13
Муй
13
Муй
14
Тернбулл
38
Маэда
11
Абада
11
Абада
38
Маэда
7
Фурухаси
7
Якумакис
7
Якумакис
7
Фурухаси
Остались в запасе
Килмарнок
Селтик
33
Gary Woods
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
26
Алехандро Бернабеи
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
33
Gary Woods
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
Остались в запасе
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
26
Алехандро Бернабеи
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Килмарнок - Селтик
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
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