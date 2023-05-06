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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Брентфорд
Ливерпуль - Брентфорд: обзор матча 06 мая 2023
Ливерпуль
06.05.2023, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 0
Завершен
Брентфорд
13'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Брентфорд
88'
Замена
Й. Висса
️️️️
А. Хики
82'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
М. Йенсен
82'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
В. Янельт
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
82'
Замена
Д. Милнер
️️️️
К. Джонс
82'
Желтая карточка
Алиссон
77'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Жота
73'
72'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
Ф. Ониика
72'
Замена
К. Шаде
️️️️
Р. Генри
70'
Желтая карточка
Р. Генри
Замена
Л. Диас
️️️️
Д. Нуньес
65'
Желтая карточка
И. Конате
54'
Желтая карточка
Фабиньо
42'
27'
Желтая карточка
Б. Мбемо
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
В. ван Дейк
13'
Желтая карточка
В. ван Дейк
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
26
Шандон Баптист
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
21
Джонс
20
Жота
18
Гакпо
10
Салах
29
Нуньес
3-3-2-1-1
1
Райя
25
Занка
2
Пайннок
15
Ми
3
Генри
27
Янельт
2
Хики
8
Йенсен
16
Ониика
19
Мбемо
17
Тони
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
21
Джонс
20
Милнер
20
Милнер
21
Джонс
20
Жота
14
Хендерсон
14
Хендерсон
20
Жота
29
Нуньес
14
Диас
14
Диас
29
Нуньес
8
Йенсен
26
Баптист
26
Баптист
8
Йенсен
16
Ониика
10
Да Силва
10
Да Силва
16
Ониика
27
Янельт
24
Дамсгор
24
Дамсгор
27
Янельт
2
Хики
9
Висса
9
Висса
2
Хики
3
Генри
7
Шаде
7
Шаде
3
Генри
Остались в запасе
Ливерпуль
Брентфорд
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
10
Харви Эллиот
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Мэттью Кокс
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
10
Харви Эллиот
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Ливерпуль - Брентфорд
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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