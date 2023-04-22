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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Астон Вилла
Брентфорд - Астон Вилла: обзор матча 22 апреля 2023
Брентфорд
22.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
65'
А. Тони
87'
Д. Луис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Астон Вилла
Замена
Д. Да Силва
️️️️
М. Йенсен
90'
+2
87'
ГОЛ! 1:1!
Д. Луис
Пас отдал
Э. Буэндия
Замена
М. Дамсгор
️️️️
В. Янельт
76'
Замена
Й. Висса
️️️️
К. Шаде
76'
Желтая карточка
В. Янельт
71'
70'
Желтая карточка
Д. Луис
66'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Л. Дендокер
66'
Замена
Л. Динь
️️️️
А. Морено
66'
Замена
К. Чамберс
️️️️
Э. Янг
ГОЛ! 1:0!
А. Тони
Пас отдал
Б. Мбемо
65'
Желтая карточка
К. Шаде
55'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
К. Нергор
46'
46'
Замена
Р. Ольсен
️️️️
Э. Мартинес
29'
Желтая карточка
Э. Янг
Желтая карточка
К. Нергор
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Рико Генри
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
11
Алекс Морено
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
12
Люка Динь
ЛЗ
20
Трэвис Паттерсон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
11
Бертран Траоре
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Райя
3
Генри
15
Ми
2
Пайннок
2
Хики
27
Янельт
8
Йенсен
23
Нергор
7
Шаде
19
Мбемо
17
Тони
4-1-2-1-2
1
Мартинес
15
Янг
15
Конса
5
Мингс
11
Алекс Морено
12
Луис
7
МакГинн
18
Дендокер
41
Рэмзи
10
Буэндия
11
Уоткинс
23
Нергор
16
Ониика
16
Ониика
23
Нергор
8
Йенсен
10
Да Силва
10
Да Силва
8
Йенсен
7
Шаде
9
Висса
9
Висса
7
Шаде
27
Янельт
24
Дамсгор
24
Дамсгор
27
Янельт
1
Мартинес
1
Ольсен
1
Ольсен
1
Мартинес
11
Алекс Морено
12
Динь
12
Динь
11
Алекс Морено
15
Янг
12
Чамберс
12
Чамберс
15
Янг
18
Дендокер
11
Траоре
11
Траоре
18
Дендокер
Остались в запасе
Брентфорд
Астон Вилла
13
Мэттью Кокс
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Томас Франк
1
Вильями Синисало
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
20
Трэвис Паттерсон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
20
Трэвис Паттерсон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Брентфорд - Астон Вилла
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
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2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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