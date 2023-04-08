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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Эвертон
Манчестер Юнайтед - Эвертон: обзор матча 08 апреля 2023
Манчестер Юнайтед
08.04.2023, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Эвертон
36'
С. Мактоминей
71'
А. Марсьяль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Эвертон
87'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Ш. Коулмен
Замена
В. Вегхорст
️️️️
М. Рэшфорд
81'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Д. Санчо
77'
Замена
Фред
️️️️
М. Забитцер
76'
ГОЛ! 2:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
М. Рэшфорд
71'
70'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Э. Симмс
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Антони
60'
60'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
А. Онана
60'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
И. Гуйе
46'
Замена
В. Миколенко
️️️️
Б. Годфри
ГОЛ! 1:0!
С. Мактоминей
Пас отдал
Д. Санчо
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Амаду Онана
ОП
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Юнайтед
1
Джек Батлэнд
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
3
Маласья
5
Магуайр
6
Мартинес
29
Ван-Биссака
8
Мактоминей
20
Забитцер
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
7
Антони
19
Санчо
4-2-3-1
1
Пикфорд
23
Коулмен
6
Тарковски
4
Годфри
5
Кин
5
Гуйе
24
Онана
11
Макнил
10
Грей
17
Ивоби
9
Симмс
20
Забитцер
7
Фред
7
Фред
20
Забитцер
19
Санчо
24
Эриксен
24
Эриксен
19
Санчо
9
Рэшфорд
9
Вегхорст
9
Вегхорст
9
Рэшфорд
7
Антони
9
Марсьяль
9
Марсьяль
7
Антони
4
Годфри
16
Миколенко
16
Миколенко
4
Годфри
23
Коулмен
2
Паттерсон
2
Паттерсон
23
Коулмен
5
Гуйе
37
Гарнер
37
Гарнер
5
Гуйе
24
Онана
22
Дэвис
22
Дэвис
24
Онана
9
Симмс
11
Мопе
11
Мопе
9
Симмс
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Эвертон
1
Джек Батлэнд
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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