Введите ваш ник на сайте
Материалы

Челси - Саутгемптон

18.02.2023, Суббота, 18:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Англия. Премьер-лига, 24 тур Челси - Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
5 тур
30 августа, вторник 21:45 Саутгемптон 2:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
32 тур
9 апреля, суббота 17:00 Саутгемптон 0:6 Челси
7 тур
2 октября, суббота 17:00 Челси 3:1 Саутгемптон
Англия. Кубок лиги (2021/2022)
1/8 финала
26 октября, вторник 21:45 Челси 1:1
(4:3)п		 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
25 тур
20 февраля, суббота 15:30 Саутгемптон 1:1 Челси
5 тур
17 октября, суббота 17:00 Челси 3:3 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
19 тур
26 декабря, четверг 18:00 Челси 0:2 Саутгемптон
8 тур
6 октября, воскресенье 16:00 Саутгемптон 1:4 Челси
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
21 тур
2 января, среда 22:45 Челси 0:0 Саутгемптон
8 тур
7 октября, воскресенье 16:15 Саутгемптон 0:3 Челси
Англия. Кубок (2017/2018)
1/2 финала
22 апреля, воскресенье 17:00 Челси 2:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
34 тур
14 апреля, суббота 14:30 Саутгемптон 2:3 Челси
18 тур
16 декабря, суббота 18:00 Челси 1:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
34 тур
25 апреля, вторник 21:45 Челси 4:2 Саутгемптон
10 тур
30 октября, воскресенье 19:00 Саутгемптон 0:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
27 февраля, суббота 18:00 Саутгемптон 1:2 Челси
8 тур
3 октября, суббота 19:30 Челси 1:3 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
29 тур
15 марта, воскресенье 16:30 Челси 1:1 Саутгемптон
19 тур
28 декабря, воскресенье 17:05 Саутгемптон 1:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
1 января, среда 19:00 Саутгемптон 0:3 Челси
13 тур
1 декабря, воскресенье 20:10 Челси 3:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
31 тур
30 марта, суббота 19:00 Саутгемптон 2:1 Челси
17 тур
16 января, среда 23:45 Челси 2:2 Саутгемптон
Англия. Кубок (2012/2013)
3 раунд
5 января, суббота 19:00 Саутгемптон 1:5 Челси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
...
  • Читайте нас: 