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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Ноттингем Форест
Фулхэм - Ноттингем Форест: обзор матча 11 февраля 2023
Фулхэм
11.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
17'
Виллиан
88'
М. Соломон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Ноттингем Форест
Замена
С. Лукич
️️️️
А. Перейра
90'
Замена
С. Соареш
️️️️
К. Тете
90'
ГОЛ! 2:0!
М. Соломон
Пас отдал
А. Перейра
88'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Б. Рид
85'
Замена
К. Винисиус
️️️️
А. Митрович
85'
Замена
М. Соломон
️️️️
Виллиан
71'
62'
Замена
А. Айю
️️️️
К. Вуд
56'
Замена
Д. Шелви
️️️️
О. Мангала
56'
Замена
Э. Деннис
️️️️
Г. Скарпа
ГОЛ! 1:0!
Виллиан
17'
15'
Желтая карточка
С. Орье
7'
Замена
А. Фелипе
️️️️
С. Маккена
7'
Замена
Д. Уорролл
️️️️
В. Боли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Кейлор Навас
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
6
Диоп
3
Рим
2
Тете
36
Палинья
6
Рид
10
Виллиан
8
Перейра
14
Рид
9
Митрович
4-1-2-2-1
1
Навас
92
Орье
30
Боли
26
Маккена
6
Лоди
23
Мангала
10
Гиббс-Уайт
19
Фройлер
10
Скарпа
22
Джонсон
9
Вуд
2
Тете
21
Соареш
21
Соареш
2
Тете
8
Перейра
23
Лукич
23
Лукич
8
Перейра
10
Виллиан
10
Соломон
10
Соломон
10
Виллиан
14
Рид
10
Уилсон
10
Уилсон
14
Рид
9
Митрович
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Митрович
26
Маккена
18
Фелипе
18
Фелипе
26
Маккена
30
Боли
6
Уорролл
6
Уорролл
30
Боли
23
Мангала
26
Шелви
26
Шелви
23
Мангала
9
Вуд
24
Айю
24
Айю
9
Вуд
10
Скарпа
17
Деннис
17
Деннис
10
Скарпа
Остались в запасе
Фулхэм
Ноттингем Форест
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Неко Уильямс
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Неко Уильямс
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Фулхэм - Ноттингем Форест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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