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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Борнмут
Брайтон - Борнмут: обзор матча 04 февраля 2023
Брайтон
04.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Борнмут
87'
К. Митома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Борнмут
Замена
А. Уэбстер
️️️️
С. Мач
89'
ГОЛ! 1:0!
К. Митома
Пас отдал
Й. Сармиенто
87'
85'
Желтая карточка
А. Смит
81'
Замена
М. Винья
️️️️
Д. Энтони
Желтая карточка
М. Кайседо
79'
Замена
Ф. Буонанотте
️️️️
Т. Лэмпти
75'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
Д. Ундав
75'
Желтая карточка
Л. Данк
69'
66'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
Ф. Биллинг
61'
Замена
Р. Кристи
️️️️
Х. Траоре
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
Д. Уэлбек
57'
Замена
М. Кайседо
️️️️
Б. Гилмор
57'
Желтая карточка
Й. Велтман
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Каору Митома
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Борнмут
33
Нето
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Факундо Буонанотте
ЦП
23
Энди Моран
АП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
43
Бен Гринвуд
ЛЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Киффер Мур
ЦФ
4-2-2-2
97
Санчес
2
Эступиньян
5
Данк
34
Велтман
48
Лэмпти
13
Гросс
6
Гилмор
22
Митома
7
Мач
18
Уэлбек
26
Ундав
4-2-2-2
33
Нето
15
Смит
2
Мефам
5
Сенеси
33
Земура
8
Лерма
8
Биллинг
11
Уаттара
25
Траоре
42
Семеньо
19
Энтони
6
Гилмор
25
Кайседо
25
Кайседо
6
Гилмор
7
Мач
4
Уэбстер
4
Уэбстер
7
Мач
48
Лэмпти
10
Буонанотте
10
Буонанотте
48
Лэмпти
18
Уэлбек
16
Сармиенто
16
Сармиенто
18
Уэлбек
26
Ундав
10
Энкисо
10
Энкисо
26
Ундав
19
Энтони
6
Винья
6
Винья
19
Энтони
8
Биллинг
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
8
Биллинг
25
Траоре
10
Кристи
10
Кристи
25
Траоре
Остались в запасе
Брайтон
Борнмут
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
23
Энди Моран
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
12
Марк Траверс
ВР
43
Бен Гринвуд
ЛЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
23
Энди Моран
АП
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
43
Бен Гринвуд
ЛЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Брайтон - Борнмут
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
2 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 0
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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