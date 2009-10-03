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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Мидлсбро
Рединг - Мидлсбро: обзор матча 03 октября 2009
Рединг
03.10.2009, суббота, 18:00
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Мидлсбро
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Рединг - Мидлсбро
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0
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