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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Брентфорд
Ньюкасл - Брентфорд: обзор матча 08 октября 2022
Ньюкасл
08.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
5 : 1
Завершен
Брентфорд
21'
Б. Гимарайнс
28'
Д. Мерфи
56'
Б. Гимарайнс
82'
М. Альмирон
90'
Э. Пайннок (АГ)
54'
А. Тони (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Брентфорд
ГОЛ в свои ворота! 5:1!
Э. Пайннок
Пас отдал
Жоэлинтон
90'
Замена
Э. Андерсон
️️️️
М. Альмирон
85'
Замена
К. Вуд
️️️️
К. Уилсон
84'
Замена
М. Таргетт
️️️️
К. Триппьер
84'
83'
Замена
С. Годдос
️️️️
А. Хики
ГОЛ! 4:1!
М. Альмирон
82'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Б. Гимарайнс
78'
71'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Б. Ми
Замена
Жоэлинтон
️️️️
Д. Мерфи
66'
63'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
Ш. Баптист
62'
Замена
Й. Висса
️️️️
Б. Мбемо
ГОЛ! 3:1!
Б. Гимарайнс
56'
54'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Тони
47'
Замена
В. Янельт
️️️️
Д. Да Силва
45'
+1
Желтая карточка
А. Тони
ГОЛ! 2:0!
Д. Мерфи
Пас отдал
К. Уилсон
28'
ГОЛ! 1:0!
Б. Гимарайнс
Пас отдал
К. Триппьер
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Ньюкасл
1
Лорис Кариус
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Жоэлинтон
АП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
4-3-2-1
1
Поуп
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
39
Гимарайнс
28
Уиллок
8
Лонгстафф
10
Альмирон
23
Мерфи
13
Уилсон
3-2-3-1-1
1
Райя
2
Пайннок
15
Ми
20
Айер
2
Хики
3
Генри
10
Да Силва
26
Баптист
8
Йенсен
19
Мбемо
17
Тони
2
Триппьер
23
Таргетт
23
Таргетт
2
Триппьер
10
Альмирон
5
Андерсон
5
Андерсон
10
Альмирон
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
39
Гимарайнс
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
39
Гимарайнс
13
Уилсон
9
Вуд
9
Вуд
13
Уилсон
10
Да Силва
27
Янельт
27
Янельт
10
Да Силва
26
Баптист
16
Ониика
16
Ониика
26
Баптист
2
Хики
7
Годдос
7
Годдос
2
Хики
15
Ми
24
Дамсгор
24
Дамсгор
15
Ми
19
Мбемо
9
Висса
9
Висса
19
Мбемо
Остались в запасе
Ньюкасл
Брентфорд
1
Лорис Кариус
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
13
Мэттью Кокс
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Ньюкасл - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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