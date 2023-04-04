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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Брайтон
Борнмут - Брайтон: обзор матча 04 апреля 2023
Борнмут
04.04.2023, вторник, 21:45
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Брайтон
28'
Э. Фергюсон
90+1'
Х. Энкисо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Брайтон
Желтая карточка
Л. Кук
90'
+5
90'
+2
Замена
Д. Ундав
️️️️
К. Митома
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Х. Энкисо
Пас отдал
П. Гросс
Замена
И. Забарный
️️️️
М. Сенеси
85'
Замена
Л. Кук
️️️️
Д. Уаттара
85'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Ф. Биллинг
85'
80'
Замена
Я. Аяри
️️️️
М. Кайседо
73'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
А. Мак Аллистер
72'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Э. Фергюсон
Замена
Д. Брукс
️️️️
Х. Траоре
72'
60'
Желтая карточка
Д. Стил
Замена
М. Тавернье
️️️️
Р. Кристи
58'
28'
ГОЛ! 0:1!
Э. Фергюсон
Пас отдал
К. Митома
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Райан Кристи
АП
25
Хамед Траоре
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-2-3-1
33
Нето
15
Смит
5
Сенеси
6
Келли
5
Стивенс
8
Биллинг
8
Лерма
10
Кристи
25
Траоре
11
Уаттара
19
Соланке
4-1-2-2-1
23
Стил
34
Велтман
5
Данк
4
Уэбстер
2
Эступиньян
25
Кайседо
13
Гросс
10
Мак Аллистер
7
Мач
22
Митома
11
Фергюсон
5
Сенеси
6
Забарный
6
Забарный
5
Сенеси
11
Уаттара
4
Кук
4
Кук
11
Уаттара
10
Кристи
16
Тавернье
16
Тавернье
10
Кристи
25
Траоре
7
Брукс
7
Брукс
25
Траоре
8
Биллинг
42
Семеньо
42
Семеньо
8
Биллинг
25
Кайседо
26
Аяри
26
Аяри
25
Кайседо
10
Мак Аллистер
10
Энкисо
10
Энкисо
10
Мак Аллистер
22
Митома
26
Ундав
26
Ундав
22
Митома
11
Фергюсон
18
Уэлбек
18
Уэлбек
11
Фергюсон
Остались в запасе
Борнмут
Брайтон
12
Марк Траверс
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
97
Роберт Санчес
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Борнмут - Брайтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 0
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
2 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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