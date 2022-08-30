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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Эвертон
Лидс - Эвертон: обзор матча 30 августа 2022
Лидс
30.08.2022, вторник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
55'
Л. Синистерра
17'
Э. Гордон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Эвертон
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Б. Ааронсон
76'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Д. Гелхардт
76'
67'
Желтая карточка
Н. Паттерсон
Замена
М. Клих
️️️️
Л. Синистерра
64'
60'
Желтая карточка
Э. Гордон
Желтая карточка
Р. Кристенсен
59'
Желтая карточка
Д. Льоренте
57'
ГОЛ! 1:1!
Л. Синистерра
Пас отдал
Б. Ааронсон
55'
Желтая карточка
Т. Адамс
40'
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
Родриго
32'
20'
Желтая карточка
Т. Дэвис
17'
ГОЛ! 0:1!
Э. Гордон
Пас отдал
А. Ивоби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
17
Луис Синистерра
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Марк Рока
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
16
Коди Драме
ПЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
25
Аллан
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-2-3-1
30
Мелье
4
Кох
3
Льоренте
4
Стрейк
5
Кристенсен
12
Адамс
21
Рока
17
Синистерра
11
Ааронсон
11
Харрисон
19
Родриго
4-1-1-3-1
1
Пикфорд
2
Паттерсон
15
Коди
6
Тарковски
16
Миколенко
24
Онана
22
Дэвис
11
Макнил
17
Ивоби
10
Грей
10
Гордон
11
Ааронсон
7
Джеймс
7
Джеймс
11
Ааронсон
17
Синистерра
43
Клих
43
Клих
17
Синистерра
19
Родриго
11
Гелхардт
11
Гелхардт
19
Родриго
Гелхардт
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
Гелхардт
Остались в запасе
Лидс
Эвертон
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
16
Коди Драме
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Главный тренер
Джесс Марш
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
25
Аллан
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
16
Коди Драме
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
25
Аллан
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Лидс - Эвертон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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