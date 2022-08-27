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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Борнмут
Ливерпуль - Борнмут: обзор матча 27 августа 2022
Ливерпуль
27.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
9 : 0
Завершен
Борнмут
3'
Л. Диас
6'
Х. Эллиот
28'
Т. Александер-Арнольд
31'
Р. Фирмино
45'
В. ван Дейк
46'
К. Мефам (АГ)
63'
Р. Фирмино
80'
Ф. Карвалью
85'
Л. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Борнмут
ГОЛ! 9:0!
Л. Диас
Пас отдал
К. Цимикас
85'
82'
Замена
Э. Маркондес
️️️️
Б. Пирсон
ГОЛ! 8:0!
Ф. Карвалью
Пас отдал
К. Цимикас
80'
77'
Замена
Б. Пирсон
️️️️
Л. Кук
Замена
Д. Милнер
️️️️
Р. Фирмино
70'
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
69'
ГОЛ! 7:0!
Р. Фирмино
63'
ГОЛ в свои ворота! 6:0!
К. Мефам
46'
46'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Р. Кристи
46'
Замена
Д. Соланке
️️️️
А. Смит
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
Х. Эллиот
46'
ГОЛ! 5:0!
В. ван Дейк
Пас отдал
Э. Робертсон
45'
35'
Желтая карточка
А. Смит
ГОЛ! 4:0!
Р. Фирмино
31'
ГОЛ! 3:0!
Т. Александер-Арнольд
Пас отдал
Р. Фирмино
28'
ГОЛ! 2:0!
Х. Эллиот
Пас отдал
Р. Фирмино
6'
ГОЛ! 1:0!
Л. Диас
Пас отдал
Р. Фирмино
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Ливерпуль
1
Харви Дэвис
ВР
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
8
Бобби Кларк
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Борнмут
33
Нето
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
0
Christian Saydee
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
14
Диас
10
Эллиот
10
Салах
9
Фирмино
4-2-2-2
12
Траверс
2
Мефам
5
Сенеси
15
Смит
33
Земура
8
Лерма
10
Кук
10
Кристи
16
Тавернье
19
Мур
19
Энтони
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
9
Фирмино
20
Милнер
20
Милнер
9
Фирмино
10
Эллиот
14
Карвалью
14
Карвалью
10
Эллиот
10
Кук
4
Пирсон
4
Пирсон
10
Кук
10
Кристи
8
Биллинг
8
Биллинг
10
Кристи
Пирсон
10
Маркондес
10
Маркондес
Пирсон
15
Смит
19
Соланке
19
Соланке
15
Смит
Остались в запасе
Ливерпуль
Борнмут
22
Стефан Байчетич
ОП
1
Харви Дэвис
ВР
13
Адриан
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
8
Бобби Кларк
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
33
Нето
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
0
Christian Saydee
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
22
Стефан Байчетич
ОП
1
Харви Дэвис
ВР
13
Адриан
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
8
Бобби Кларк
ЦП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
0
Christian Saydee
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Ливерпуль - Борнмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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