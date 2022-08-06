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АПЛ 2026/2027
Лидс - Вулверхэмптон
Лидс - Вулверхэмптон: обзор матча 06 августа 2022
Лидс
06.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
24'
Родриго
74'
Р. Айт Нури (АГ)
6'
Д. Поденсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Т. Адамс
90'
+3
85'
Замена
Ч. Кэмпбелл
️️️️
Х. Хванг
Замена
К. Саммервил
️️️️
Б. Ааронсон
85'
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
П. Бэмфорд
84'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Р. Айт Нури
74'
Замена
С. Гринвуд
️️️️
М. Рока
73'
Замена
М. Клих
️️️️
Родриго
65'
ГОЛ! 1:1!
Родриго
Пас отдал
Д. Харрисон
24'
Желтая карточка
Д. Харрисон
20'
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Поденсе
Пас отдал
Х. Хванг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
12
Тайлер Адамс
ЦП
11
Бренден Ааронсон
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
7
Педру Нету
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
16
Коди Драме
ПЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Вулверхэмптон
20
Матия Шаркич
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
4-1-1-2-2
30
Мелье
4
Стрейк
4
Кох
3
Льоренте
5
Кристенсен
21
Рока
12
Адамс
11
Харрисон
11
Ааронсон
19
Родриго
45
Бэмфорд
4-1-2-1-2
1
Са
21
Айт Нури
3
Килман
22
Коллинс
17
Кастро
8
Невеш
10
Гиббс-Уайт
18
Дендокер
7
Нету
7
Хванг
11
Поденсе
21
Рока
20
Гринвуд
20
Гринвуд
21
Рока
19
Родриго
43
Клих
43
Клих
19
Родриго
11
Ааронсон
38
Саммервил
38
Саммервил
11
Ааронсон
45
Бэмфорд
11
Гелхардт
11
Гелхардт
45
Бэмфорд
7
Хванг
20
Кэмпбелл
20
Кэмпбелл
7
Хванг
Остались в запасе
Лидс
Вулверхэмптон
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
16
Коди Драме
ПЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
20
Матия Шаркич
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
16
Коди Драме
ПЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Лидс - Вулверхэмптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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