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Судьи
Главный судья:
Виктор Гомес
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Япония - Испания

01.12.2022, Четверг, 22:00 мск Доха, стадион Халифа Интернешнл Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 3 тур Япония - Испания
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Япония 3 2 0 1 4:3 +1 6
2. Испания 3 1 1 1 9:3 +6 4
3. Германия 3 1 1 1 6:5 +1 4
4. Коста-Рика 3 1 0 2 3:11 -8 3
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