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Канада - Марокко

01.12.2022, Четверг, 18:00 мск Доха, стадион Аль Тумама Трансляция: Матч! Футбол 1 Чемпионат мира, 3 тур Канада - Марокко
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Марокко 3 2 1 0 4:1 +3 7
2. Хорватия 3 1 2 0 4:1 +3 5
3. Бельгия 3 1 1 1 1:2 -1 4
4. Канада 3 0 0 3 2:7 -5 0
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