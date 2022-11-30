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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Саудовская Аравия - Мексика
Саудовская Аравия - Мексика: обзор матча 30 ноября 2022
Саудовская Аравия
30.11.2022, среда, 22:00
Чемпионат мира, группа C, 3 тур
1 : 2
Завершен
Мексика
90+5'
С. Аль-Давсари
47'
Х. Мартин
52'
Л. Чавес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саудовская Аравия - Мексика
Желтая карточка
Х. Бахебри
90'
+7
ГОЛ! 1:2!
С. Аль-Давсари
Пас отдал
Х. Бахебри
90'
+5
Желтая карточка
А. Аль-Амри
90'
+1
Замена
Х. Бахебри
️️️️
С. Аль-Ганнам
88'
86'
Замена
Р. Фуньес Мори
️️️️
Э. Альварес
86'
Замена
К. Альварес
️️️️
Х. Санчес
Желтая карточка
А. Маду
81'
77'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Х. Мартин
77'
Замена
К. Родригес
️️️️
О. Пинеда
Замена
А. Аль-Обуд
️️️️
С. Аль-Шехри
62'
Желтая карточка
Х. Тамбакти
52'
52'
ГОЛ! 0:2!
Л. Чавес
47'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мартин
Пас отдал
С. Монтес
Замена
А. Маду
️️️️
А. Аль-Хассан
46'
46'
Замена
У. Антуна
️️️️
А. Вега
Замена
Р. Шарахили
️️️️
А. аль-Булеахи
37'
Желтая карточка
А. Аль-Хассан
34'
Желтая карточка
С. Аль-Шехри
28'
16'
Желтая карточка
Э. Альварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саудовская Аравия
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
5
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
5
Али аль-Булеахи
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Салем Аль-Давсари
ЛВ
23
Али Аль-Хассан
ОП
23
Мохамед Канно
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Хесус Гальярдо
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
3
Сесар Монтес
ЦЗ
2
Хорхе Санчес
ПЗ
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Луис Чавес
ОП
22
Ирвинг Лосано
ПВ
10
Алексис Вега
ЦФ
20
Хенри Мартин
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Саудовская Аравия
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
5
Абдулла Маду
ЦЗ
18
Наваф Аль-Абед
ПЗ
14
Абдуллах Утаиф
ОП
26
Рияд Шарахили
ОП
19
Хаттан Бахебри
ЦП
16
Сами Аль-Наджеи
АП
19
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
25
Хайтам Асири
ЦФ
Мексика
1
Альфредо Талавера
ВР
12
Родольфо Кота
ВР
6
Херардо Артеага
ЛЗ
2
Нестор Араужо
ЦЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
2
Кевин Альварес
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
14
Эрик Гутьеррес
ЦП
7
Луис Ромо
ЦП
8
Карлос Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
15
Уриэль Антуна
ПВ
25
Роберто Альварадо
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
11
Рожелио Фуньес Мори
ЦФ
3-3-1-1-2
21
аль-Уваис
5
Тамбакти
4
Аль-Амри
5
аль-Булеахи
12
Абдулхамид
23
Аль-Хассан
2
Аль-Ганнам
23
Канно
10
Аль-Давсари
9
Аль-Бурайкан
11
Аль-Шехри
4-2-2-2
13
Очоа
2
Санчес
15
Морено
3
Монтес
23
Гальярдо
4
Альварес
24
Чавес
22
Лосано
17
Пинеда
20
Мартин
10
Вега
23
Аль-Хассан
5
Маду
5
Маду
23
Аль-Хассан
5
аль-Булеахи
26
Шарахили
26
Шарахили
5
аль-Булеахи
2
Аль-Ганнам
19
Бахебри
19
Бахебри
2
Аль-Ганнам
11
Аль-Шехри
19
Аль-Обуд
19
Аль-Обуд
11
Аль-Шехри
2
Санчес
2
Альварес
2
Альварес
2
Санчес
17
Пинеда
8
Родригес
8
Родригес
17
Пинеда
10
Вега
15
Антуна
15
Антуна
10
Вега
20
Мартин
9
Хименес
9
Хименес
20
Мартин
4
Альварес
11
Фуньес Мори
11
Фуньес Мори
4
Альварес
Остались в запасе
Саудовская Аравия
Мексика
16
Сами Аль-Наджеи
АП
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
18
Наваф Аль-Абед
ПЗ
14
Абдуллах Утаиф
ОП
25
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
1
Альфредо Талавера
ВР
12
Родольфо Кота
ВР
6
Херардо Артеага
ЛЗ
2
Нестор Араужо
ЦЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
14
Эрик Гутьеррес
ЦП
7
Луис Ромо
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
25
Роберто Альварадо
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
16
Сами Аль-Наджеи
АП
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
18
Наваф Аль-Абед
ПЗ
14
Абдуллах Утаиф
ОП
25
Хайтам Асири
ЦФ
Остались в запасе
1
Альфредо Талавера
ВР
12
Родольфо Кота
ВР
6
Херардо Артеага
ЛЗ
2
Нестор Араужо
ЦЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
14
Эрик Гутьеррес
ЦП
7
Луис Ромо
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
25
Роберто Альварадо
ПВ
Главный тренер
Эрве Ренар
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Саудовская Аравия - Мексика
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Лусаил Иконик
Где смотреть матч:
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