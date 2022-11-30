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Саудовская Аравия - Мексика

30.11.2022, Среда, 22:00 мск Лусаил, стадион Лусаил Иконик Трансляция: Матч! Футбол 1 Чемпионат мира, 3 тур Саудовская Аравия - Мексика
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 3 2 0 1 5:2 +3 6
2. Польша 3 1 1 1 2:2 0 4
3. Мексика 3 1 1 1 2:3 -1 4
4. Саудовская Аравия 3 1 0 2 3:5 -2 3
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