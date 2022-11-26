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Судьи
Главный судья:
Даниэль Зиберт (Берлин)
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Тунис - Австралия

26.11.2022, Суббота, 13:00 мск Аль-Вакра, стадион Аль Жануб Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 2 тур Тунис - Австралия
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Франция 3 2 0 1 6:3 +3 6
2. Австралия 3 2 0 1 3:4 -1 6
3. Тунис 3 1 1 1 1:1 0 4
4. Дания 3 0 1 2 1:3 -2 1
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