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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Германия - Япония
Германия - Япония: обзор матча 23 ноября 2022
Германия
23.11.2022, среда, 16:00
Чемпионат мира, группа E, 1 тур
1 : 2
Завершен
Япония
33'
И. Гюндоган
75'
Р. Доан
83'
Т. Асано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Германия - Япония
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
С. Гнабри
89'
83'
ГОЛ! 1:2!
Т. Асано
Пас отдал
К. Итакура
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
К. Хаверц
78'
Замена
М. Гетце
️️️️
Д. Мусиала
78'
75'
ГОЛ! 1:1!
Р. Доан
75'
Замена
Т. Минамино
️️️️
Х. Сакаи
72'
Замена
Р. Доан
️️️️
А. Танака
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Т. Мюллер
67'
Замена
Л. Горецка
️️️️
И. Гюндоган
67'
57'
Замена
Т. Асано
️️️️
Д. Маэда
57'
Замена
К. Митома
️️️️
Ю. Нагатомо
46'
Замена
Т. Томиясу
️️️️
Т. Кубо
ГОЛ! 1:0!
И. Гюндоган
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
7
Кай Хаверц
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
20
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Япония
12
Суичи Гонда
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
22
Мая Йошида
ЦЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
20
Такефуса Кубо
ЛВ
6
Ватару Эндо
ОП
17
Ао Танака
ЦП
15
Даичи Камада
АП
14
Дзюня Ито
ПВ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
20
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
25
Армель Белла Кочап
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
19
Карим Адейеми
ЛВ
8
Леон Горецка
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
11
Марио Гетце
АП
18
Йонас Хофманн
ПВ
19
Лерой Сане
ПВ
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
26
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Япония
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Даниэль Шмидт
ВР
3
Шого Танигучи
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
2
Мики Ямане
ПЗ
7
Каору Митома
ЛВ
7
Юки Сома
ЛВ
8
Такуми Минамино
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
7
Гаку Сибасаки
ЦП
10
Рицу Доан
ПВ
18
Такума Асано
ПВ
9
Шуто Мачино
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Нойер
22
Раум
2
Рюдигер
15
Шлоттербек
15
Зюле
6
Киммих
21
Гюндоган
7
Хаверц
10
Мусиала
20
Гнабри
13
Мюллер
4-1-1-3-1
12
Гонда
19
Сакаи
4
Итакура
22
Йошида
5
Нагатомо
6
Эндо
17
Танака
14
Ито
15
Камада
20
Кубо
11
Маэда
21
Гюндоган
8
Горецка
8
Горецка
21
Гюндоган
10
Мусиала
11
Гетце
11
Гетце
10
Мусиала
13
Мюллер
18
Хофманн
18
Хофманн
13
Мюллер
7
Хаверц
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
7
Хаверц
20
Гнабри
26
Мукоко
26
Мукоко
20
Гнабри
20
Кубо
15
Томиясу
15
Томиясу
20
Кубо
5
Нагатомо
7
Митома
7
Митома
5
Нагатомо
19
Сакаи
8
Минамино
8
Минамино
19
Сакаи
17
Танака
10
Доан
10
Доан
17
Танака
11
Маэда
18
Асано
18
Асано
11
Маэда
Остались в запасе
Германия
Япония
19
Карим Адейеми
ЛВ
12
Кевин Трапп
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
20
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
25
Армель Белла Кочап
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
14
Юлиан Брандт
АП
19
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Даниэль Шмидт
ВР
3
Шого Танигучи
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
2
Мики Ямане
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
7
Гаку Сибасаки
ЦП
7
Юки Сома
ЛВ
9
Шуто Мачино
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Остались в запасе
19
Карим Адейеми
ЛВ
12
Кевин Трапп
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
20
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
25
Армель Белла Кочап
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
14
Юлиан Брандт
АП
19
Лерой Сане
ПВ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Даниэль Шмидт
ВР
3
Шого Танигучи
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
2
Мики Ямане
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
7
Гаку Сибасаки
ЦП
7
Юки Сома
ЛВ
9
Шуто Мачино
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Статистика матча Германия - Япония
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бартон
(Санта-Ана)
Стадион:
Халифа Интернешнл
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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