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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Нордшелланд
Копенгаген - Нордшелланд: обзор матча 08 октября 2022
Копенгаген
08.10.2022, суббота, 20:00
Дания. Суперлига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Нордшелланд
83'
Р. Барджи
90+3'
О. Антман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Нордшелланд
90'
+5
Желтая карточка
М. Фрезе
Желтая карточка
К. Дикс
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
О. Антман
Желтая карточка
Д. Хочолава
90'
+3
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
О. Антман
Замена
К. Дикс
️️️️
Э. Йелерт
85'
ГОЛ! 1:0!
Р. Барджи
83'
83'
Замена
М. Доржель
️️️️
М. Диоманде
83'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
Э. Нуама
82'
Замена
Д. Свенссон
️️️️
А. Нагало
77'
Замена
Э. Марксен
️️️️
М. Хансен
66'
Замена
О. Антман
️️️️
А. Шельдеруп
Желтая карточка
Э. Йелерт
65'
Замена
Р. Барджи
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
64'
Замена
В. Лунд Йенсен
️️️️
Д. Вавро
56'
Желтая карточка
Х. Арнар Харальдссон
41'
18'
Желтая карточка
Я. Кристенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Марко Стаменич
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Нордшелланд
4
Киан Хансен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
13
Андреас Хансен
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Копенгаген
13
Мэтью Райан
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
36
Вильям Клем
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
Нордшелланд
15
Эрик Марксен
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
4-3-2-1
25
Грабара
3
Серенсен
3
Вавро
5
Хочолава
12
Йелерт
6
Стаменич
21
Лерагер
10
Харальдссон
9
Дарами
7
Классон
14
Корнелиус
1-3-2-5
4
Хансен
33
Кристенсен
10
Диоманде
2
Бидструп
9
Хансен
21
Шельдеруп
13
Хансен
2
Вилладсен
39
Нагало
3
Фрезе
7
Нуама
3
Вавро
5
Лунд Йенсен
5
Лунд Йенсен
3
Вавро
12
Йелерт
4
Дикс
4
Дикс
12
Йелерт
10
Харальдссон
19
Барджи
19
Барджи
10
Харальдссон
9
Хансен
15
Марксен
15
Марксен
9
Хансен
10
Диоманде
20
Доржель
20
Доржель
10
Диоманде
39
Нагало
24
Свенссон
24
Свенссон
39
Нагало
7
Нуама
28
Кулибали
28
Кулибали
7
Нуама
21
Шельдеруп
11
Антман
11
Антман
21
Шельдеруп
Остались в запасе
Копенгаген
Нордшелланд
13
Мэтью Райан
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
36
Вильям Клем
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
Главный тренер
Джесс Торуп
27
Рокко Асконе
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
36
Вильям Клем
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
Остались в запасе
27
Рокко Асконе
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Копенгаген - Нордшелланд
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Паркен
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