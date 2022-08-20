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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Орхус
Мидтьюлланд - Орхус: обзор матча 20 августа 2022
Мидтьюлланд
20.08.2022, суббота, 17:00
Дания. Суперлига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Орхус
62'
Я. Биссек
87'
М. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Орхус
87'
ГОЛ! 0:2!
М. Андерсон
Пас отдал
Н. Поульсен
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
85'
Желтая карточка
М. Тюхосен
76'
74'
Замена
Д. Линкс
️️️️
Э. Кал
74'
Замена
Й. Дуин
️️️️
С. Хауген
70'
Замена
М. Андерсон
️️️️
М. Эмиль Мадсен
Замена
Ж. Брумадо
️️️️
С. Каба
68'
Замена
Д. Андерссон
️️️️
О. Серенсен
68'
62'
ГОЛ! 0:1!
Я. Биссек
Пас отдал
М. Эмиль Мадсен
Замена
А. Дрейер
️️️️
Г. Исаксен
60'
22'
Желтая карточка
Э. Кал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Эвандер
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
19
Эрик Кал
ЦП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Мидтьюлланд
44
Николас Дир
ЛЗ
55
Виктор Бак Йенсен
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
1
David Ousted
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Орхус
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
4-1-4-1
1
Олафссон
17
Тюхосен
28
Святченко
3
Гартенманн
29
Паулиньо
25
Онидика
10
Эвандер
18
Серенсен
77
Систо
11
Исаксен
9
Каба
1-4-5
1
Хансен
5
Тингагер
6
Поульсен
29
Брандхоф
19
Кал
21
Мадсен
9
Хауген
31
Биссек
14
Мельгор
9
Мортенсен
31
Кристенсен
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
18
Серенсен
2
Андерссон
2
Андерссон
18
Серенсен
11
Исаксен
10
Дрейер
10
Дрейер
11
Исаксен
9
Каба
74
Брумадо
74
Брумадо
9
Каба
19
Кал
11
Линкс
11
Линкс
19
Кал
21
Мадсен
23
Андерсон
23
Андерсон
21
Мадсен
9
Хауген
9
Дуин
9
Дуин
9
Хауген
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Орхус
55
Виктор Бак Йенсен
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
1
David Ousted
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
24
Zach Duncan
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
55
Виктор Бак Йенсен
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
1
David Ousted
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Остались в запасе
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
24
Zach Duncan
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Мидтьюлланд - Орхус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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