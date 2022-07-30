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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ян Регенсбург - Кельн
Ян Регенсбург - Кельн: обзор матча 30 июля 2022
Ян Регенсбург
30.07.2022, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
3 : 2
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Кельн
18'
A. Albers Nielsen
27'
П. Овусу
28'
М. Ут
63'
Д. Любичич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ян Регенсбург - Кельн
Замена
K. Caliskaner
️️️️
A. Albers Nielsen
113'
Желтая карточка
Х. Макридис
107'
101'
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
Б. Шмитц
Замена
A. Yıldırım
️️️️
Н. Шипноски
96'
Замена
M. Gouras
️️️️
П. Овусу
95'
94'
Замена
Т. Лемперле
️️️️
А. Модест
Желтая карточка
B. Saller
90'
+1
86'
Замена
Л. Майна
️️️️
Ф. Кайнц
Желтая карточка
S. Breitkreuz
83'
Замена
Х. Макридис
️️️️
Й. Меес
79'
Замена
S. Kennedy
️️️️
L. Guwara
79'
73'
Желтая карточка
Т. Хюберс
Желтая карточка
Б. Гимбер
72'
67'
Желтая карточка
М. Ут
63'
ГОЛ! 2:2!
Д. Любичич
Пас отдал
Ф. Кайнц
56'
Замена
Й. Хектор
️️️️
К. Педерсен
56'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
С. Адамян
28'
ГОЛ! 2:1!
М. Ут
Пас отдал
С. Адамян
ГОЛ! 2:0!
П. Овусу
Пас отдал
M. Thalhammer
27'
ГОЛ! 1:0!
A. Albers Nielsen
Пас отдал
L. Guwara
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ян Регенсбург
1
Dejan Stojanović
ВР
23
Steve Breitkreuz
ЦЗ
7
Никлас Шипноски
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦФ
6
Benedikt Saller
ЦФ
33
Ян Эльведи
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
23
Бенедикт Гимбер
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
9
Принс Овусу
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
21
Деян Любичич
ОП
13
Марк Ут
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Ян Регенсбург
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
28
Конрад Фабер
ЦП
28
Minos Gouras
ЦП
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
10
Кристиан Виет
ЦФ
28
Sebastian Nachreiner
ЦФ
4
Scott Kennedy
ЦФ
11
Aygün Yıldırım
ЦФ
14
Харалампос Макридис
ЦФ
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
12
Давид Килиан
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
10
Матиас Олесен
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
19
Тим Лемперле
ЦФ
37
Линтон Майна
ЦФ
1-1-5
1
23
7
Шипноски
23
Гимбер
9
Овусу
19
8
25
4-2-1-3
1
Хорн
22
Шмитц
24
Хабот
24
Педерсен
4
Хюберс
6
Скири
21
Любичич
11
Кайнц
27
Модест
22
Адамян
13
Ут
9
Овусу
28
28
9
Овусу
19
22
22
19
25
4
4
25
7
Шипноски
11
11
7
Шипноски
8
Меес
14
Макридис
14
Макридис
8
Меес
24
Педерсен
14
Хектор
14
Хектор
24
Педерсен
22
Шмитц
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
22
Шмитц
22
Адамян
29
Тильманн
29
Тильманн
22
Адамян
27
Модест
19
Лемперле
19
Лемперле
27
Модест
11
Кайнц
37
Майна
37
Майна
11
Кайнц
Остались в запасе
Ян Регенсбург
Кельн
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
28
Конрад Фабер
ЦП
10
Кристиан Виет
ЦФ
28
Sebastian Nachreiner
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
5
Эрик Мартель
ОП
1
Марвин Швабе
ВР
12
Давид Килиан
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
28
Конрад Фабер
ЦП
10
Кристиан Виет
ЦФ
28
Sebastian Nachreiner
ЦФ
Остались в запасе
5
Эрик Мартель
ОП
1
Марвин Швабе
ВР
12
Давид Килиан
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
Главный тренер
Джо Энохс
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Ян Регенсбург - Кельн
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
21.11.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Меппен
2 : 1
08.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
23.10.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
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