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Расписание матчей
Лига наций
Франция - Австрия
Франция - Австрия: обзор матча 22 сентября 2022
Франция
22.09.2022, четверг, 21:45
Лига наций, группа A1, 5 тур
2 : 0
Завершен
Австрия
56'
К. Мбаппе
65'
О. Жиру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Франция - Австрия
Замена
У. Дембеле
️️️️
А. Гризманн
79'
Замена
К. Нкунку
️️️️
О. Жиру
79'
70'
Замена
С. Пош
️️️️
Д. Алаба
69'
Замена
Р. Шмид
️️️️
М. Забитцер
ГОЛ! 2:0!
О. Жиру
Пас отдал
А. Гризманн
65'
64'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
М. Арнаутович
64'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
К. Онисиво
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
О. Жиру
56'
50'
Замена
Д. Любичич
️️️️
А. Вайманн
49'
Травма
А. Вайманн
Замена
А. Ареоля
️️️️
М. Меньян
46'
37'
Желтая карточка
А. Вайманн
Замена
В. Салиба
️️️️
Ж. Кунде
23'
Травма
Ж. Кунде
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
3
Ферлан Менди
ЛАЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
0
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПАЗ
8
Орельен Чуамени
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Австрия
13
Патрик Пенц
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЛЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
23
Андреас Вайманн
ЛП
9
Марсель Забитцер
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
20
Карим Онисиво
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Альбан Лафон
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Жордан Верету
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
7
Кристофер Нкунку
ЦФ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
17
Александер Шлагер
ВР
5
Гернот Траунер
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
19
Деян Любичич
ОП
18
Романо Шмид
АП
22
Мухаммед Чам
АП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
3-2-2-3
16
Меньян
5
Кунде
4
Варан
0
Бадьяшиль
3
Менди
21
Клосс
8
Чуамени
19
Фофана
10
Мбаппе
9
Жиру
7
Гризманн
4-4-2
13
Пенц
16
Триммель
15
Линхарт
8
Алаба
14
Вебер
9
Забитцер
4
Шлагер
6
Зайвальд
23
Вайманн
7
Арнаутович
20
Онисиво
16
Меньян
23
Ареоля
23
Ареоля
16
Меньян
5
Кунде
17
Салиба
17
Салиба
5
Кунде
7
Гризманн
7
Дембеле
7
Дембеле
7
Гризманн
9
Жиру
7
Нкунку
7
Нкунку
9
Жиру
8
Алаба
5
Пош
5
Пош
8
Алаба
23
Вайманн
19
Любичич
19
Любичич
23
Вайманн
9
Забитцер
18
Шмид
18
Шмид
9
Забитцер
20
Онисиво
10
Баумгартнер
10
Баумгартнер
20
Онисиво
7
Арнаутович
11
Грегоритч
11
Грегоритч
7
Арнаутович
Остались в запасе
Франция
Австрия
23
Альбан Лафон
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Жордан Верету
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
1
Хайнц Линднер
ВР
17
Александер Шлагер
ВР
5
Гернот Траунер
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
22
Мухаммед Чам
АП
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
23
Альбан Лафон
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Жордан Верету
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Остались в запасе
1
Хайнц Линднер
ВР
17
Александер Шлагер
ВР
5
Гернот Траунер
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
22
Мухаммед Чам
АП
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Франция - Австрия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Андреас Экберг
Стадион:
Стад де Франс
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