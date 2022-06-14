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Расписание матчей
Лига наций
Германия - Италия
Германия - Италия: обзор матча 14 июня 2022
Германия
14.06.2022, вторник, 21:45
Лига наций, группа A3, 4 тур
5 : 2
Завершен
Италия
10'
Й. Киммих
45+4'
И. Гюндоган (П)
51'
Т. Мюллер
68'
Т. Вернер
69'
Т. Вернер
78'
В. Гнонто
90+4'
А. Бастони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Германия - Италия
90'
+4
ГОЛ! 5:2!
А. Бастони
Пас отдал
Ф. Димарко
Замена
А. Сташ
️️️️
И. Гюндоган
88'
Замена
Д. Та
️️️️
Н. Зюле
87'
Желтая карточка
Л. Сане
82'
78'
ГОЛ! 5:1!
В. Гнонто
Пас отдал
Ф. Димарко
78'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
Д. Манчини
Замена
Л. Нмеча
️️️️
Т. Вернер
75'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Т. Мюллер
75'
ГОЛ! 5:0!
Т. Вернер
Пас отдал
С. Гнабри
69'
ГОЛ! 4:0!
Т. Вернер
Пас отдал
С. Гнабри
68'
65'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Л. Спинаццола
Замена
С. Гнабри
️️️️
Й. Хофманн
64'
Желтая карточка
А. Рюдигер
61'
ГОЛ! 3:0!
Т. Мюллер
51'
46'
Замена
Д. Капрари
️️️️
Д. Фраттези
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Гюндоган
45'
+4
44'
Замена
Л. Фелипе
️️️️
М. Политано
ГОЛ! 1:0!
Й. Киммих
Пас отдал
Д. Раум
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ПЗ
19
Лерой Сане
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Йонас Хофманн
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
4
Давиде Калабрия
ПЗ
0
Вилфрид Гнонто
ЛВ
16
Давиде Фраттези
ЦП
16
Бриан Кристанте
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
7
Маттео Политано
ПВ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
15
Тило Керер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
16
Антон Сташ
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
14
Юлиан Брандт
АП
20
Серж Гнабри
ПВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
0
Лукас Нмеча
ЦФ
Италия
12
Алессио Краньо
ВР
0
Пьерлуиджи Голлини
ВР
11
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Джорджо Скальвини
ЦЗ
0
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Сальваторе Эспозито
ОП
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Маттео Пессина
АП
20
Джанлука Скамакка
ЦФ
0
Джанлука Капрари
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
22
Раум
15
Зюле
2
Рюдигер
16
Клостерманн
6
Киммих
21
Гюндоган
19
Сане
18
Хофманн
11
Вернер
13
Мюллер
4-3-2-1
1
Доннарумма
4
Калабрия
6
Бастони
23
Манчини
4
Спинаццола
16
Фраттези
16
Кристанте
18
Барелла
7
Политано
0
Гнонто
10
Распадори
15
Зюле
4
Та
4
Та
15
Зюле
21
Гюндоган
16
Сташ
16
Сташ
21
Гюндоган
13
Мюллер
10
Мусиала
10
Мусиала
13
Мюллер
18
Хофманн
20
Гнабри
20
Гнабри
18
Хофманн
11
Вернер
0
Нмеча
0
Нмеча
11
Вернер
4
Спинаццола
11
Димарко
11
Димарко
4
Спинаццола
7
Политано
0
Фелипе
0
Фелипе
7
Политано
23
Манчини
20
Скамакка
20
Скамакка
23
Манчини
16
Фраттези
0
Капрари
0
Капрари
16
Фраттези
Остались в запасе
Германия
Италия
12
Кевин Трапп
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
15
Тило Керер
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
8
Леон Горецка
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
12
Алессио Краньо
ВР
0
Пьерлуиджи Голлини
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Джорджо Скальвини
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Сальваторе Эспозито
ОП
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Маттео Пессина
АП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
12
Кевин Трапп
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
15
Тило Керер
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
8
Леон Горецка
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
7
Кай Хаверц
ЦФ
Остались в запасе
12
Алессио Краньо
ВР
0
Пьерлуиджи Голлини
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Джорджо Скальвини
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Сальваторе Эспозито
ОП
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Маттео Пессина
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Германия - Италия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
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