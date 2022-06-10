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Расписание матчей
Лига наций
Дания - Хорватия
Дания - Хорватия: обзор матча 10 июня 2022
Дания
10.06.2022, пятница, 21:45
Лига наций, группа A1, 3 тур
0 : 1
Завершен
Хорватия
69'
М. Пашалич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дания - Хорватия
Замена
Р. Сков
️️️️
Ю. Поульсен
90'
+1
86'
Желтая карточка
А. Будимир
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
А. Сков Ольсен
84'
77'
Замена
А. Будимир
️️️️
А. Крамарич
75'
Желтая карточка
Й. Станишич
69'
ГОЛ! 0:1!
М. Пашалич
Желтая карточка
Й. Андерсен
67'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
М. Дамсгор
62'
Замена
Й. Винд
️️️️
А. Корнелиус
62'
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
Д. Васс
62'
58'
Замена
Н. Влашич
️️️️
М. Оршич
46'
Замена
М. Ковачич
️️️️
К. Якич
46'
Замена
Й. Станишич
️️️️
Ш. Врсалько
46'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Л. Иванушец
Желтая карточка
А. Корнелиус
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Томас Делэни
ОП
18
Даниэль Васс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
2
Шиме Врсалько
ЛЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
11
Марсело Брозович
ОП
15
Марио Пашалич
АП
18
Лука Иванушец
ПВ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Дания
22
Петер Виндаль
ВР
0
Даниэль Иверсен
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Матиас Йенсен
ЦП
18
Филип Биллинг
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Хорватия
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
7
Ловро Майер
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Шмейхель
2
Андерсен
13
Кристенсен
5
Меле
8
Делэни
18
Васс
23
Хейбьерг
14
Дамсгор
10
Эриксен
11
Сков Ольсен
21
Корнелиус
4-2-3-1
1
Ливакович
22
Юранович
25
Эрлич
6
Шутало
2
Врсалько
18
Якич
11
Брозович
18
Иванушец
15
Пашалич
16
Оршич
9
Крамарич
21
Корнелиус
19
Винд
19
Винд
21
Корнелиус
18
Васс
13
Кристенсен
13
Кристенсен
18
Васс
Поульсен
24
Сков
24
Сков
Поульсен
14
Дамсгор
9
Брейтуэйт
9
Брейтуэйт
14
Дамсгор
11
Сков Ольсен
20
Поульсен
20
Поульсен
11
Сков Ольсен
2
Врсалько
2
Станишич
2
Станишич
2
Врсалько
18
Якич
8
Ковачич
8
Ковачич
18
Якич
18
Иванушец
10
Модрич
10
Модрич
18
Иванушец
16
Оршич
13
Влашич
13
Влашич
16
Оршич
9
Крамарич
11
Будимир
11
Будимир
9
Крамарич
Остались в запасе
Дания
Хорватия
22
Петер Виндаль
ВР
0
Даниэль Иверсен
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Матиас Йенсен
ЦП
18
Филип Биллинг
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
7
Ловро Майер
ЦП
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Лука Сучич
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
22
Петер Виндаль
ВР
0
Даниэль Иверсен
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Матиас Йенсен
ЦП
18
Филип Биллинг
ЦП
Остались в запасе
7
Ловро Майер
ЦП
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Лука Сучич
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Дания - Хорватия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Инспектор:
Okko Спорт
Стадион:
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