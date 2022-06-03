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Расписание матчей
Лига наций
Хорватия - Австрия
Хорватия - Австрия: обзор матча 03 июня 2022
Хорватия
03.06.2022, пятница, 21:45
Лига наций, группа A1, 1 тур
0 : 3
Завершен
Австрия
41'
М. Арнаутович
54'
М. Грегоритч
57'
М. Забитцер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорватия - Австрия
77'
Замена
М. Фридль
️️️️
М. Вебер
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
74'
73'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
А. Вайманн
Замена
М. Оршич
️️️️
М. Ковачич
71'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Л. Майер
58'
Замена
Н. Влашич
️️️️
М. Пашалич
58'
Замена
А. Будимир
️️️️
А. Крамарич
58'
57'
ГОЛ! 0:3!
М. Забитцер
Пас отдал
М. Вебер
54'
ГОЛ! 0:2!
М. Грегоритч
Пас отдал
М. Вебер
Замена
Б. Баришич
️️️️
Б. Соса
46'
46'
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
М. Арнаутович
46'
Замена
К. Триммель
️️️️
С. Ляйнер
46'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
К. Онисиво
41'
ГОЛ! 0:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
К. Онисиво
30'
Желтая карточка
К. Шлагер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
23
Ивица Ивушич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
7
Ловро Майер
ПВ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
5
Гернот Траунер
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
4
Ксавер Шлагер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
20
Карим Онисиво
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
18
Лука Иванушец
АП
12
Недилько Лабрович
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
Австрия
13
Патрик Пенц
ВР
23
Марко Фридль
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
19
Деян Любичич
ОП
6
Николас Зайвальд
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
0
Ханнес Вольф
АП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Саша Калайджич
ЦФ
12
Мартин Фрайзль
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Ивушич
19
Соса
5
Чалета-Цар
3
Понграчич
22
Юранович
11
Брозович
8
Ковачич
7
Брекало
15
Пашалич
7
Майер
9
Крамарич
4-3-3
1
Линднер
19
Ляйнер
3
Дансо
14
Вебер
5
Траунер
4
Шлагер
20
Лаймер
9
Забитцер
7
Арнаутович
23
Вайманн
20
Онисиво
19
Соса
3
Баришич
3
Баришич
19
Соса
7
Майер
10
Модрич
10
Модрич
7
Майер
15
Пашалич
13
Влашич
13
Влашич
15
Пашалич
8
Ковачич
16
Оршич
16
Оршич
8
Ковачич
9
Крамарич
11
Будимир
11
Будимир
9
Крамарич
14
Вебер
23
Фридль
23
Фридль
14
Вебер
19
Ляйнер
16
Триммель
16
Триммель
19
Ляйнер
7
Арнаутович
6
Зайвальд
6
Зайвальд
7
Арнаутович
23
Вайманн
10
Баумгартнер
10
Баумгартнер
23
Вайманн
20
Онисиво
11
Грегоритч
11
Грегоритч
20
Онисиво
Остались в запасе
Хорватия
Австрия
1
Доминик Ливакович
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
18
Лука Иванушец
АП
12
Недилько Лабрович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
13
Патрик Пенц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
19
Деян Любичич
ОП
0
Ханнес Вольф
АП
9
Саша Калайджич
ЦФ
12
Мартин Фрайзль
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
1
Доминик Ливакович
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
18
Лука Иванушец
АП
12
Недилько Лабрович
ЦФ
Остались в запасе
13
Патрик Пенц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
19
Деян Любичич
ОП
0
Ханнес Вольф
АП
9
Саша Калайджич
ЦФ
12
Мартин Фрайзль
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Хорватия - Австрия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
Okko
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