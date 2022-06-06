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Расписание матчей
Лига наций
Беларусь - Азербайджан
Беларусь - Азербайджан: обзор матча 06 июня 2022
Беларусь
06.06.2022, понедельник, 21:45
Лига наций, группа C3, 2 тур
0 : 0
Завершен
Азербайджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Беларусь - Азербайджан
Замена
К. Печенин
️️️️
В. Малькевич
83'
Замена
Д. Бессмертный
️️️️
Е. Яблонский
83'
71'
Желтая карточка
А. Салахли
Замена
В. Громыко
️️️️
А. Соловей
62'
Желтая карточка
М. Эбонг
59'
59'
Замена
М. Эмрели
️️️️
Р. Шейдаев
Желтая карточка
Р. Хадаркевич
35'
Замена
М. Эбонг
️️️️
З. Волков
33'
Желтая карточка
В. Малькевич
31'
Желтая карточка
З. Волков
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Павел Павлюченко
ВР
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
6
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ЦЗ
7
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
0
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
3
Азер Салахли
ЛЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
4
Ходжат Хагверди
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
14
Эдди Исрафилов
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Беларусь
1
Егор Хаткевич
ВР
12
Максим Плотников
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
6
Роман Бегунов
ЦЗ
15
Руслан Юденков
ЦЗ
17
Павел Седько
ЛВ
8
Денис Гречихо
ЦП
0
Дмитрий Бессмертный
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
9
Макс Эбонг
АП
21
Владислав Климович
ЦФ
10
Егор Богомольский
ЦФ
Азербайджан
23
Салахат Агаев
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
5
Бахтияр Хасанализада
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
20
Алексей Исаев
ОП
7
Джошгун Диниев
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
3-3-2-1
1
Павлюченко
6
Хадаркевич
6
Политевич
19
Шевченко
18
Малькевич
15
Бочеров
7
Нечаев
14
Яблонский
7
Быков
0
Соловей
3-2-3-2
12
Махаммадалиев
4
Хагверди
18
Медведев
18
Гусейнов
4
Мустафазаде
3
Салахли
8
Махмудов
14
Исрафилов
20
Алмейда
11
Шейдаев
9
Дадашов
0
Соловей
10
Громыко
10
Громыко
0
Соловей
18
Малькевич
2
Печенин
2
Печенин
18
Малькевич
14
Яблонский
0
Бессмертный
0
Бессмертный
14
Яблонский
20
Волков
9
Эбонг
9
Эбонг
20
Волков
11
Шейдаев
10
Эмрели
10
Эмрели
11
Шейдаев
Остались в запасе
Беларусь
Азербайджан
17
Павел Седько
ЛВ
1
Егор Хаткевич
ВР
12
Максим Плотников
ВР
6
Роман Бегунов
ЦЗ
15
Руслан Юденков
ЦЗ
8
Денис Гречихо
ЦП
21
Владислав Климович
ЦФ
10
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
23
Салахат Агаев
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
5
Бахтияр Хасанализада
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
20
Алексей Исаев
ОП
7
Джошгун Диниев
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
17
Павел Седько
ЛВ
1
Егор Хаткевич
ВР
12
Максим Плотников
ВР
6
Роман Бегунов
ЦЗ
15
Руслан Юденков
ЦЗ
8
Денис Гречихо
ЦП
21
Владислав Климович
ЦФ
10
Егор Богомольский
ЦФ
Остались в запасе
23
Салахат Агаев
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
5
Бахтияр Хасанализада
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
20
Алексей Исаев
ОП
7
Джошгун Диниев
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Беларусь - Азербайджан
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
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