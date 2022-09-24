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Расписание матчей
Лига наций
Сербия - Швеция
Сербия - Швеция: обзор матча 24 сентября 2022
Сербия
24.09.2022, суббота, 21:45
Лига наций, группа B4, 5 тур
4 : 1
Завершен
Швеция
18'
А. Митрович
45+1'
А. Митрович
50'
А. Митрович
70'
С. Лукич
15'
В. Классон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сербия - Швеция
Желтая карточка
У. Рачич
90'
+4
Замена
Л. Йович
️️️️
Д. Влахович
90'
84'
Замена
М. Ишак
️️️️
Д. Кулушевски
Замена
И. Илич
️️️️
Ф. Костич
84'
74'
Замена
Й. Карлстрем
️️️️
Э. Форсберг
Замена
У. Рачич
️️️️
А. Митрович
72'
ГОЛ! 4:1!
С. Лукич
Пас отдал
Д. Лазович
70'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
68'
64'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
В. Дьекереш
64'
Замена
Э. Эланга
️️️️
В. Классон
ГОЛ! 3:1!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Влахович
50'
Замена
Д. Лазович
️️️️
А. Живкович
46'
46'
Замена
К. Ольссон
️️️️
Й. Каюсте
ГОЛ! 2:1!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Тадич
45'
+1
Желтая карточка
А. Живкович
24'
ГОЛ! 1:1!
А. Митрович
Пас отдал
А. Живкович
18'
15'
ГОЛ! 0:1!
В. Классон
Пас отдал
Д. Кулушевски
8'
Желтая карточка
И. Хин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Эрхан Машович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
23
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
14
Даниэль Сандгрен
ПЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Сербия
1
Марко Дмитрович
ВР
23
Марко Илич
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
22
Дарко Лазович
ЛП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
19
Урош Рачич
ОП
17
Иван Илич
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
8
Лука Йович
ЦФ
Швеция
0
Андреас Линде
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
11
Энтони Эланга
ЛВ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
11
Патрик Валемарк
ПВ
22
Робин Квайсон
ЦФ
0
Микаэль Ишак
ЦФ
3-3-2-2
23
Милинкович-Савич
4
Машович
13
Митрович
15
Бабич
14
Живкович
22
Лукич
20
Милинкович-Савич
10
Тадич
11
Костич
23
Влахович
9
Митрович
4-1-1-3-1
1
Ольсен
14
Сандгрен
4
Хин
3
Линделеф
6
Аугустинссон
8
Каюсте
19
Сванберг
21
Кулушевски
17
Классон
10
Форсберг
17
Дьекереш
9
Митрович
19
Рачич
19
Рачич
9
Митрович
14
Живкович
22
Лазович
22
Лазович
14
Живкович
11
Костич
17
Илич
17
Илич
11
Костич
23
Влахович
8
Йович
8
Йович
23
Влахович
10
Форсберг
16
Карлстрем
16
Карлстрем
10
Форсберг
8
Каюсте
20
Ольссон
20
Ольссон
8
Каюсте
17
Классон
11
Эланга
11
Эланга
17
Классон
17
Дьекереш
22
Квайсон
22
Квайсон
17
Дьекереш
21
Кулушевски
0
Ишак
0
Ишак
21
Кулушевски
Остались в запасе
Сербия
Швеция
1
Марко Дмитрович
ВР
23
Марко Илич
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
21
Филип Джуричич
АП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Драган Стойкович
0
Андреас Линде
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
11
Патрик Валемарк
ПВ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
1
Марко Дмитрович
ВР
23
Марко Илич
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
21
Филип Джуричич
АП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
Остались в запасе
0
Андреас Линде
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
11
Патрик Валемарк
ПВ
Главный тренер
Драган Стойкович
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Сербия - Швеция
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
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