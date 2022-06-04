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Расписание матчей
Лига наций
Черногория - Румыния
Черногория - Румыния: обзор матча 04 июня 2022
Черногория
04.06.2022, суббота, 21:45
Лига наций, группа B3, 1 тур
2 : 0
Завершен
Румыния
66'
С. Мугоша
87'
М. Вукчевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черногория - Румыния
ГОЛ! 2:0!
М. Вукчевич
Пас отдал
С. Мугоша
87'
Замена
Р. Радунович
️️️️
С. Хакшабанович
84'
Замена
В. Савичевич
️️️️
М. Янкович
84'
Замена
М. Вукчевич
️️️️
А. Марушич
79'
Замена
А. Шчекич
️️️️
М. Раичкович
79'
78'
Замена
А. Чикелдэу
️️️️
Р. Марин
ГОЛ! 1:0!
С. Мугоша
Пас отдал
С. Хакшабанович
66'
65'
Замена
А. Митрица
️️️️
В. Михаила
65'
Замена
Д. Алибек
️️️️
Ф. Тэнасе
Замена
Д. Божович
️️️️
В. Йовович
56'
46'
Замена
А. Максим
️️️️
Д. Олару
Желтая карточка
В. Йовович
43'
27'
Желтая карточка
Н. Банку
13'
Замена
А. Крету
️️️️
Ю. Кристя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
7
Марко Вешович
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
2
Андрия Вукчевич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
19
Милош Раичкович
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
13
Валентин Михаила
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Адриан Рус
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
7
Дариус Олару
ЦП
9
Флорин Тэнасе
АП
11
Андрей Иван
ЦФ
3
Юлиан Кристя
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
13
Милош Драгоевич
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
15
Саша Балич
ЦЗ
22
Милош Милович
ЦЗ
20
Драшко Божович
ЦЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
22
Вукан Савичевич
ЦП
8
Балша Секулич
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
14
Урош Джуранович
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Румыния
12
Хорациу Молдован
ВР
16
Михай Айоани
ВР
22
Камора
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
17
Октавиан Попеску
ЛВ
20
Сержу Ханка
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
22
Александру Митрица
ЦП
2
Александру Крету
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
7
Денис Алибек
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Миятович
5
Вуячич
6
Томашевич
2
Вукчевич
7
Вешович
23
Марушич
19
Раичкович
8
Янкович
18
Хакшабанович
16
Йовович
9
Мугоша
3-2-2-1-2
1
Ницэ
11
Банку
21
Кирикеш
4
Рус
2
Рацу
13
Михаила
18
Марин
7
Олару
9
Тэнасе
3
Кристя
11
Иван
18
Хакшабанович
3
Радунович
3
Радунович
18
Хакшабанович
16
Йовович
20
Божович
20
Божович
16
Йовович
19
Раичкович
19
Шчекич
19
Шчекич
19
Раичкович
8
Янкович
22
Савичевич
22
Савичевич
8
Янкович
23
Марушич
4
Вукчевич
4
Вукчевич
23
Марушич
7
Олару
10
Максим
10
Максим
7
Олару
13
Михаила
22
Митрица
22
Митрица
13
Михаила
3
Кристя
2
Крету
2
Крету
3
Кристя
18
Марин
8
Чикелдэу
8
Чикелдэу
18
Марин
9
Тэнасе
7
Алибек
7
Алибек
9
Тэнасе
Остались в запасе
Черногория
Румыния
12
Даниэль Петкович
ВР
13
Милош Драгоевич
ВР
15
Саша Балич
ЦЗ
22
Милош Милович
ЦЗ
8
Балша Секулич
ЦФ
14
Урош Джуранович
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
12
Хорациу Молдован
ВР
16
Михай Айоани
ВР
22
Камора
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
20
Сержу Ханка
ЦП
17
Октавиан Попеску
ЛВ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
13
Милош Драгоевич
ВР
15
Саша Балич
ЦЗ
22
Милош Милович
ЦЗ
8
Балша Секулич
ЦФ
14
Урош Джуранович
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Остались в запасе
12
Хорациу Молдован
ВР
16
Михай Айоани
ВР
22
Камора
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
20
Сержу Ханка
ЦП
17
Октавиан Попеску
ЛВ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Главный тренер
Мирел Рэдой
Статистика матча Черногория - Румыния
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
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