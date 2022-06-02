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Расписание матчей
Лига наций
Сербия - Норвегия
Сербия - Норвегия: обзор матча 02 июня 2022
Сербия
02.06.2022, четверг, 21:45
Лига наций, группа B4, 1 тур
0 : 1
Завершен
Норвегия
26'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сербия - Норвегия
88'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
М. Эльюнусси
82'
Желтая карточка
Б. Мелинг
75'
Замена
К. Торстведт
️️️️
Ф. Эушнес
75'
Замена
М. Меллер Дели
️️️️
С. Берге
Замена
С. Эракович
️️️️
М. Велькович
75'
Замена
А. Живкович
️️️️
Д. Лазович
69'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Ф. Костич
69'
Замена
М. Груйич
️️️️
С. Лукич
69'
67'
Замена
М. Торсбю
️️️️
Э. Холанд
Желтая карточка
А. Митрович
61'
46'
Замена
А. Серлот
️️️️
Д. Кинг
Замена
Л. Йович
️️️️
Н. Гудель
46'
26'
ГОЛ! 0:1!
Э. Холанд
Пас отдал
М. Хольмгрен-Педерсен
3'
Желтая карточка
Ф. Эушнес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Никола Миленкович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
22
Дарко Лазович
ЛП
11
Филип Костич
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Неманья Гудель
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Сандер Берге
ОП
7
Фредрик Эушнес
ЦП
10
Мартин Эдегор
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
19
Михайло Ристич
ЛЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
4
Эрхан Машович
ЦЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
19
Урош Рачич
ОП
5
Марко Груйич
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
8
Лука Йович
ЦФ
Норвегия
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
21
Матиас Норманн
ОП
0
Бреде Матиас Мое
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
7
Александр Серлот
ЦФ
3-4-2-1
23
Милинкович-Савич
4
Миленкович
3
Павлович
13
Велькович
22
Лазович
22
Лукич
20
Милинкович-Савич
6
Гудель
10
Тадич
11
Костич
9
Митрович
4-1-1-2-2
1
Нюланд
16
Хольмгрен-Педерсен
4
Страндберг
4
Эстигард
17
Мелинг
8
Берге
7
Эушнес
10
Эдегор
11
Эльюнусси
7
Кинг
9
Холанд
13
Велькович
16
Эракович
16
Эракович
13
Велькович
22
Лукич
5
Груйич
5
Груйич
22
Лукич
22
Лазович
14
Живкович
14
Живкович
22
Лазович
11
Костич
7
Радоньич
7
Радоньич
11
Костич
6
Гудель
8
Йович
8
Йович
6
Гудель
7
Эушнес
18
Торстведт
18
Торстведт
7
Эушнес
11
Эльюнусси
14
Рюэрсон
14
Рюэрсон
11
Эльюнусси
8
Берге
20
Дели
20
Дели
8
Берге
9
Холанд
2
Торсбю
2
Торсбю
9
Холанд
7
Кинг
7
Серлот
7
Серлот
7
Кинг
Остались в запасе
Сербия
Норвегия
19
Михайло Ристич
ЛЗ
19
Урош Рачич
ОП
1
Предраг Райкович
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
13
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Эрхан Машович
ЦЗ
5
Неманья Максимович
ЦП
Главный тренер
Драган Стойкович
21
Матиас Норманн
ОП
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
0
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
19
Михайло Ристич
ЛЗ
19
Урош Рачич
ОП
1
Предраг Райкович
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
13
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Эрхан Машович
ЦЗ
5
Неманья Максимович
ЦП
Остались в запасе
21
Матиас Норманн
ОП
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
0
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Драган Стойкович
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Сербия - Норвегия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
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