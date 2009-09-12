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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Бристоль Сити
Ковентри - Бристоль Сити: обзор матча 12 сентября 2009
Ковентри
12.09.2009, суббота, 18:00
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Бристоль Сити
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Личные встречи
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Статистика матча Ковентри - Бристоль Сити
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