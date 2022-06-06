Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
США - Уругвай
США - Уругвай: обзор матча 06 июня 2022
США
06.06.2022, понедельник, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Уругвай
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол США - Уругвай
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
Ю. Муса
85'
82'
Желтая карточка
Ф. Вальверде
68'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Г. Варела
67'
Замена
Д. Росси
️️️️
Ф. Горриаран
Замена
Э. Робинсон
️️️️
Д. Йедлин
62'
Замена
Х. Райт
️️️️
Х. Феррейра
61'
61'
Замена
Э. Кавани
️️️️
М. Гомес
61'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
М. Угарте
60'
Замена
М. Весино
️️️️
М. Арамбарри
46'
Замена
М. Оливера
️️️️
Д. Годин
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Т. Веа
46'
Замена
Э. Палмер-Браун
️️️️
А. Лонг
46'
Замена
П. Арриола
️️️️
У. МакКенни
46'
35'
Замена
С. Коатес
️️️️
Х. Хименес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
25
Шон Джонсон
ВР
22
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
3
Уокер Циммерман
ЦЗ
15
Аарон Лонг
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Кристиан Пулишич
ПВ
10
Юнус Муса
ПВ
21
Тимоти Веа
ЦФ
9
Хесус Феррейра
ЦФ
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
0
Мауро Арамбарри
ЦП
24
Фернандо Горриаран
ЦП
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
США
18
Этан Хорват
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
0
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
23
Келлин Акоста
ЦЗ
2
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
0
Реджи Каннон
ПЗ
14
Лука де ла Торре
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
17
Малик Тилльман
АП
0
Пол Арриола
ПВ
16
Джордан Моррис
ЦФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
Уругвай
12
Себастьян Соса
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
0
Дамиан Суарес
ПЗ
0
Диего Росси
ЛВ
14
Лукас Торрейра
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Матиас Весино
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
11
Факундо Пельистри
ПВ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Джонсон
22
Йедлин
3
Циммерман
15
Лонг
19
Скалли
4
Адамс
8
МакКенни
10
Пулишич
10
Муса
9
Феррейра
21
Веа
3-3-2-2
23
Муслера
2
Хименес
22
Касерес
3
Годин
13
Варела
5
Угарте
17
Винья
0
Арамбарри
24
Горриаран
9
Нуньес
18
Гомес
22
Йедлин
5
Робинсон
5
Робинсон
22
Йедлин
15
Лонг
0
Палмер-Браун
0
Палмер-Браун
15
Лонг
10
Муса
14
де ла Торре
14
де ла Торре
10
Муса
21
Веа
11
Ааронсон
11
Ааронсон
21
Веа
8
МакКенни
0
Арриола
0
Арриола
8
МакКенни
9
Феррейра
19
Райт
19
Райт
9
Феррейра
3
Годин
16
Оливера
16
Оливера
3
Годин
2
Хименес
19
Коатес
19
Коатес
2
Хименес
5
Угарте
8
Вальверде
8
Вальверде
5
Угарте
0
Арамбарри
5
Весино
5
Весино
0
Арамбарри
24
Горриаран
0
Росси
0
Росси
24
Горриаран
13
Варела
11
Пельистри
11
Пельистри
13
Варела
18
Гомес
21
Кавани
21
Кавани
18
Гомес
Остались в запасе
США
Уругвай
18
Этан Хорват
ВР
23
Келлин Акоста
ЦЗ
2
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
0
Реджи Каннон
ПЗ
17
Малик Тилльман
АП
16
Джордан Моррис
ЦФ
12
Себастьян Соса
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
0
Дамиан Суарес
ПЗ
14
Лукас Торрейра
ОП
7
Николас де ла Крус
АП
Главный тренер
Диего Алонсо
Остались в запасе
18
Этан Хорват
ВР
23
Келлин Акоста
ЦЗ
2
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
0
Реджи Каннон
ПЗ
17
Малик Тилльман
АП
16
Джордан Моррис
ЦФ
Остались в запасе
12
Себастьян Соса
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
0
Дамиан Суарес
ПЗ
14
Лукас Торрейра
ОП
7
Николас де ла Крус
АП
Главный тренер
Диего Алонсо
Статистика матча США - Уругвай
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Новости команд
Все
США
Уругвай
Сборные России и США могут сыграть в 2027 году: «Да, это возможно»
24 ноября
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Уругвая и Доминиканской Республики на победу в матче
17 ноября
Известна причина, по которой Гвардиола не возглавит сборную США
15 ноября
3
У Саутгейта появился вариант на чужом континенте
15 ноября
2
Сборные России и США могут сыграть в 2027 году: «Да, это возможно»
24 ноября
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Известна причина, по которой Гвардиола не возглавит сборную США
15 ноября
3
У Саутгейта появился вариант на чужом континенте
15 ноября
2
Почеттино расплакался на пресс-конференции после назначения в «МЮ»
13 ноября
13
Товарищеские матчи (сборные): шансы Уругвая и Доминиканской Республики на победу в матче
17 ноября
Товарищеский матч. Аргентина потерпела поражение в первой игре после ухода Месси
14 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Аргентины и Уругвая на победу в товарищеском матче
13 ноября
Южная Корея – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Южная Корея – Уругвай: кто победит в товарищеском матче 2026 года
27 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+