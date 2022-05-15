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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Юнион СЖ
Андерлехт - Юнион СЖ: обзор матча 15 мая 2022
Андерлехт
15.05.2022, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 5 тур
0 : 2
Завершен
Юнион СЖ
2'
К. Митома
50'
Д. Ундав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Юнион СЖ
90'
+1
Замена
️️️️
Л. Амани
89'
Замена
Й. Багер
️️️️
С. ван дер Хейден
89'
Замена
Д. Марк
️️️️
Д. Ундав
Красная карточка
М. Мурильо
87'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Ф. Амузу
83'
77'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Т. Теума
77'
Замена
Б. Ньивкоп
️️️️
Д. Ванзейр
Замена
К. Ольссон
️️️️
М. Кана
70'
Замена
Я. Версхарен
️️️️
К. Арнстад
52'
51'
Желтая карточка
К. Берджесс
50'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ундав
48'
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
Желтая карточка
М. Кана
21'
Желтая карточка
У. Худт
6'
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Митома
Пас отдал
Л. Амани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
10
Лазаре Амани
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЦП
94
Каспер Нильсен
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
10
Каспер Козловски
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
3-2-2-3
1
ван Кромбрадж
3
Делкруа
29
Худт
55
Кана
17
Гомес
62
Мурильо
24
Каллен
9
Амузу
8
Куаме
11
Зиркзее
10
Арнстад
3-3-1-3
1
Морис
44
ван дер Хейден
16
Берджесс
27
Кандусс
10
Амани
10
Теума
94
Лапуссен
22
Митома
13
Ванзейр
26
Ундав
94
Нильсен
55
Кана
8
Ольссон
8
Ольссон
55
Кана
10
Арнстад
16
Версхарен
16
Версхарен
10
Арнстад
9
Амузу
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
9
Амузу
44
ван дер Хейден
5
Багер
5
Багер
44
ван дер Хейден
10
Теума
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Теума
13
Ванзейр
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
13
Ванзейр
26
Ундав
25
Марк
25
Марк
26
Ундав
Остались в запасе
Андерлехт
Юнион СЖ
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
10
Каспер Козловски
ЦП
21
Люка Пирар
ВР
44
Сенне Линен
ЦП
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
Остались в запасе
10
Каспер Козловски
ЦП
21
Люка Пирар
ВР
44
Сенне Линен
ЦП
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Андерлехт - Юнион СЖ
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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