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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Андерлехт
Юнион СЖ - Андерлехт: обзор матча 24 апреля 2022
Юнион СЖ
24.04.2022, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 1 тур
3 : 1
Завершен
Андерлехт
2'
Б. Ньивкоп
12'
Д. Ванзейр
52'
К. Митома
26'
Д. Каллен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Андерлехт
90'
+6
Желтая карточка
К. Ольссон
Замена
Д. Марк
️️️️
Д. Ундав
90'
+2
Замена
Г. Франсуа
️️️️
Б. Ньивкоп
90'
+2
Желтая карточка
Й. Багер
90'
Замена
К. Козловски
️️️️
К. Митома
87'
84'
Замена
К. Ольссон
️️️️
М. Кана
83'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Я. Версхарен
Замена
Л. Лапуссен
️️️️
Д. Ванзейр
75'
69'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Л. Рафаэлов
69'
Замена
Б. Раман
️️️️
Д. Зиркзее
ГОЛ! 3:1!
К. Митома
Пас отдал
Д. Ундав
52'
50'
Желтая карточка
М. Мурильо
Желтая карточка
Л. Амани
47'
31'
Желтая карточка
Д. Каллен
26'
ГОЛ! 2:1!
Д. Каллен
Пас отдал
К. Куаме
ГОЛ! 2:0!
Д. Ванзейр
Пас отдал
Д. Ундав
12'
ГОЛ! 1:0!
Б. Ньивкоп
Пас отдал
Д. Ундав
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
10
Лазаре Амани
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
94
Каспер Нильсен
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
10
Каспер Козловски
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
34
Мохамед Бушуари
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
3-3-1-3
1
Морис
5
Багер
16
Берджесс
28
Мачида
10
Амани
2
Ньивкоп
10
Теума
22
Митома
13
Ванзейр
26
Ундав
94
Нильсен
3-2-3-2
1
ван Кромбрадж
16
Магальян
55
Кана
29
Худт
62
Мурильо
15
Михайличенко
16
Версхарен
11
Рафаэлов
24
Каллен
8
Куаме
11
Зиркзее
22
Митома
10
Козловски
10
Козловски
22
Митома
2
Ньивкоп
19
Франсуа
19
Франсуа
2
Ньивкоп
13
Ванзейр
94
Лапуссен
94
Лапуссен
13
Ванзейр
26
Ундав
25
Марк
25
Марк
26
Ундав
11
Зиркзее
14
Раман
14
Раман
11
Зиркзее
55
Кана
8
Ольссон
8
Ольссон
55
Кана
11
Рафаэлов
9
Амузу
9
Амузу
11
Рафаэлов
16
Версхарен
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
16
Версхарен
Остались в запасе
Юнион СЖ
Андерлехт
21
Люка Пирар
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
Главный тренер
Фелис Массу
26
Колин Коосеманс
ВР
34
Мохамед Бушуари
ЦЗ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
34
Мохамед Бушуари
ЦЗ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Юнион СЖ - Андерлехт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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