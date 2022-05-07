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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Хартс
Селтик - Хартс: обзор матча 07 мая 2022
Селтик
07.05.2022, суббота, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 3 тур
4 : 1
Завершен
Хартс
30'
Д. Маэда
37'
К. Фурухаси
69'
М. О'Райли
90'
Г. Якумакис
3'
Э. Симмс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Хартс
ГОЛ! 4:1!
Г. Якумакис
Пас отдал
Д. Форрест
90'
81'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Д. Джиннелли
Замена
Д. Форрест
️️️️
Жота
81'
Замена
Т. Рогич
️️️️
М. О'Райли
77'
75'
Замена
Г. Маккей-Стивен
️️️️
Э. Симмс
ГОЛ! 3:1!
М. О'Райли
Пас отдал
Г. Тэйлор
69'
Замена
Р. Хатате
️️️️
Д. Тернбулл
66'
Замена
Л. Абада
️️️️
Д. Маэда
65'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
К. Фурухаси
64'
ГОЛ! 2:1!
К. Фурухаси
Пас отдал
Жота
37'
31'
Желтая карточка
Т. Сиббик
ГОЛ! 1:1!
Д. Маэда
Пас отдал
Жота
30'
3'
ГОЛ! 0:1!
Э. Симмс
Пас отдал
Л. Бойс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
7
Жота
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
10
Барри Маккей
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
5
Петер Харинг
ЦП
11
Джош Джиннелли
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
5
Рео Хатате
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
11
Лиел Абада
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
2
Майкл Смит
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
14
Кэмерон Девлин
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
4-3-2-1
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
56
Ролстон
33
О'Райли
42
МакГрегор
14
Тернбулл
7
Фурухаси
7
Жота
38
Маэда
4-3-3
1
Гордон
6
Сиббик
4
3
Кингсли
13
Аткинсон
10
Маккей
20
Кокрейн
5
Харинг
9
Симмс
27
Бойс
11
Джиннелли
7
Жота
49
Форрест
49
Форрест
7
Жота
14
Тернбулл
5
Хатате
5
Хатате
14
Тернбулл
33
О'Райли
7
Рогич
7
Рогич
33
О'Райли
38
Маэда
11
Абада
11
Абада
38
Маэда
7
Фурухаси
7
Якумакис
7
Якумакис
7
Фурухаси
9
Симмс
11
Маккей-Стивен
11
Маккей-Стивен
9
Симмс
11
Джиннелли
7
Вудберн
7
Вудберн
11
Джиннелли
Остались в запасе
Селтик
Хартс
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
13
Росс Стюарт
ВР
2
Майкл Смит
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
14
Кэмерон Девлин
ЦП
Главный тренер
Иан Катро
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
2
Майкл Смит
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
14
Кэмерон Девлин
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Иан Катро
Статистика матча Селтик - Хартс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
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