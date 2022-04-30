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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Родина - Рязань
Родина - Рязань: обзор матча 30 апреля 2022
Родина
30.04.2022, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, группа A, 5 тур
2 : 0
Завершен
Рязань
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Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
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СКА-Хабаровск-2
3 : 1
25.10.2026
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1 : 0
17.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
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4 : 0
04.10.2026
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