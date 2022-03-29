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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Турция - Италия
Турция - Италия: обзор матча 29 марта 2022
Турция
29.03.2022, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 3
Завершен
Италия
4'
Д. Ундер
83'
С. Дурсун
35'
Б. Кристанте
39'
Д. Распадори
69'
Д. Распадори
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Турция - Италия
89'
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
Д. Распадори
88'
Замена
А. Белотти
️️️️
Д. Скамакка
Желтая карточка
М. Мюлдюр
86'
ГОЛ! 2:3!
С. Дурсун
Пас отдал
Д. Сеюнджу
83'
Замена
Т. Антальялы
️️️️
Х. Чалханоглу
77'
Замена
Д. Синик
️️️️
Э. Унал
77'
76'
Замена
М. Локателли
️️️️
Б. Кристанте
76'
Замена
С. Сенси
️️️️
М. Пессина
76'
Замена
А. Бастони
️️️️
Д. Кьеллини
69'
ГОЛ! 1:3!
Д. Распадори
Пас отдал
К. Бираги
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Р. Йилмаз
63'
Замена
С. Дурсун
️️️️
К. Актюркоглу
62'
Замена
С. Озкан
️️️️
Д. Токез
62'
46'
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
Н. Дзаньоло
45'
+1
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
39'
ГОЛ! 1:2!
Д. Распадори
Пас отдал
С. Тонали
35'
ГОЛ! 1:1!
Б. Кристанте
Пас отдал
К. Бираги
Замена
К. Айхан
️️️️
О. Кабак
9'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ундер
Пас отдал
Э. Унал
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
15
Озан Кабак
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Ридван Йилмаз
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Дорухан Токез
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Сандро Тонали
ОП
16
Бриан Кристанте
ЦП
18
Николо Дзаньоло
АП
4
Маттео Пессина
АП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
20
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Турция
23
Синан Болат
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
0
Догукан Синик
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
5
Салих Озкан
ЦП
0
Беркан Кутлу
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
0
Умут Бозок
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Италия
0
Пьерлуиджи Голлини
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
12
Стефано Сенси
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Андреа Белотти
ЦФ
0
Жоао Педро
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Баиндыр
3
Демирал
13
Йилмаз
4
Сеюнджу
15
Кабак
18
Мюлдюр
10
Чалханоглу
8
Токез
7
Актюркоглу
7
Ундер
9
Унал
4-1-1-2-2
1
Доннарумма
2
Де Шильо
3
Кьеллини
15
Ачерби
3
Бираги
8
Тонали
16
Кристанте
18
Дзаньоло
4
Пессина
20
Скамакка
10
Распадори
15
Кабак
22
Айхан
22
Айхан
15
Кабак
10
Чалханоглу
14
Антальялы
14
Антальялы
10
Чалханоглу
8
Токез
5
Озкан
5
Озкан
8
Токез
13
Йилмаз
0
Кутлу
0
Кутлу
13
Йилмаз
9
Унал
0
Синик
0
Синик
9
Унал
7
Актюркоглу
19
Дурсун
19
Дурсун
7
Актюркоглу
18
Дзаньоло
20
Дзакканьи
20
Дзакканьи
18
Дзаньоло
10
Распадори
19
Бонуччи
19
Бонуччи
10
Распадори
3
Кьеллини
6
Бастони
6
Бастони
3
Кьеллини
16
Кристанте
5
Локателли
5
Локателли
16
Кристанте
4
Пессина
12
Сенси
12
Сенси
4
Пессина
20
Скамакка
9
Белотти
9
Белотти
20
Скамакка
Остались в запасе
Турция
Италия
23
Синан Болат
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
6
Оркун Кекчю
ЦП
0
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
0
Пьерлуиджи Голлини
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
18
Николо Барелла
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
0
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
23
Синан Болат
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
6
Оркун Кекчю
ЦП
0
Умут Бозок
ЦФ
Остались в запасе
0
Пьерлуиджи Голлини
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
18
Николо Барелла
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
0
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Турция - Италия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
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