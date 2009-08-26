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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Донкастер Роверс - Тоттенхэм
Донкастер Роверс - Тоттенхэм: обзор матча 26 августа 2009
Донкастер Роверс
26.08.2009, среда, 22:45
Кубок Английской лиги
1 : 5
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Донкастер Роверс - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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