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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Орхус
Виборг - Орхус: обзор матча 15 мая 2022
Виборг
15.05.2022, воскресенье, 21:00
Дания. Суперлига, группа B, 9 тур
1 : 0
Завершен
Орхус
29'
К. Леманс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Орхус
Замена
А. Джатта
️️️️
Ж. Грот
89'
Желтая карточка
Я. Замбурек
86'
Желтая карточка
Ф. Путрос
57'
Желтая карточка
К. Серенсен
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Леманс
29'
23'
Желтая карточка
O. Lund
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
5
Николас Бюрги
ЦЗ
6
Якоб Бонде
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
1
Лукас Лунд
ЦФ
55
Франс Путрос
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
3
Антон Гаеи
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
7
Мустафа Бунду
ПВ
91
D. Kurminowski
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
6
Мадс Сендергор
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
6
Ларс Крамер
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Орхус
19
Эрик Кал
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
1-2-5
5
Бюрги
6
Бонде
8
Леманс
3
Гаеи
10
Бакиз
31
Грот
13
Греннинг
3
Серенсен
3-3-1-3
1
Хансен
3
Мунксгор
5
Тингагер
2
29
Брандхоф
6
Поульсен
23
Андерсон
7
Бунду
31
Биссек
23
Торстейнссон
91
31
Грот
20
Джатта
20
Джатта
31
Грот
Остались в запасе
Виборг
Орхус
31
Миккел Андерсен
ВР
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
6
Мадс Сендергор
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
6
Ларс Крамер
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
19
Эрик Кал
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
6
Мадс Сендергор
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
6
Ларс Крамер
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
Остались в запасе
19
Эрик Кал
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Виборг - Орхус
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Виборг Стадион
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Орхус
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