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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Оденсе
Орхус - Оденсе: обзор матча 24 апреля 2022
Орхус
24.04.2022, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, группа B, 5 тур
1 : 2
Завершен
Оденсе
3'
D. Kurminowski
58'
С. Свендсен
90+4'
И. Жебали (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Оденсе
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:2!
И. Жебали
Желтая карточка
А. Дагхим
90'
Замена
А. Дагхим
️️️️
Д. Линкс
88'
85'
Замена
Б. Кадрии
️️️️
А. Элис Трандарсон
Замена
Я. Биссек
️️️️
Д. Уилшир
82'
Замена
Ф. Тингагер
️️️️
М. Андерсон
82'
Желтая карточка
Д. Уилшир
79'
71'
Замена
T. KlÃ¸ve
️️️️
С. Свендсен
58'
ГОЛ! 1:1!
С. Свендсен
Пас отдал
J. Skjelvik
50'
Желтая карточка
J. Thomasen
49'
Пенальти не реализован!
И. Жебали
46'
Замена
Э. Сабби
️️️️
Я. Бреум
46'
Замена
М. Фрекьяер-Йенсен
️️️️
M. Fenger
Желтая карточка
Ф. Брандхоф
11'
ГОЛ! 1:0!
D. Kurminowski
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
11
Альберт Гренбек
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
18
Jens Thomasen
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Орхус
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЦП
19
Эрик Кал
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦФ
3-5-2
1
Хансен
3
Мунксгор
20
Хауснер
2
29
Брандхоф
23
Андерсон
10
Уилшир
11
Линкс
11
Гренбек
31
Кристенсен
91
3-2-5
1
3
15
Иванчевич
3
18
21
Трандарсон
11
Жебали
9
10
Бреум
7
Свендсен
2
Микельсон
23
Андерсон
5
Тингагер
5
Тингагер
23
Андерсон
11
Линкс
14
Дагхим
14
Дагхим
11
Линкс
10
Уилшир
31
Биссек
31
Биссек
10
Уилшир
9
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
9
7
Свендсен
23
23
7
Свендсен
10
Бреум
11
Сабби
11
Сабби
10
Бреум
21
Трандарсон
9
Кадрии
9
Кадрии
21
Трандарсон
Остались в запасе
Орхус
Оденсе
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
19
Эрик Кал
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
30
Mande Sayouba
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
19
Эрик Кал
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Орхус - Оденсе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
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