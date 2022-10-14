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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - СКА-1938
Славия-Мозырь - СКА-1938: обзор матча 14 октября 2022
Славия-Мозырь
14.10.2022, пятница, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
СКА-1938
42'
Б. Абдихоликов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия-Мозырь - СКА-1938
87'
Замена
А. Рылач
️️️️
П. Пашевич
Замена
А. Альшаник
️️️️
А. Чухлей
85'
Желтая карточка
А. Чухлей
81'
75'
Замена
И. Грищенко
️️️️
Р. Папарига
62'
Желтая карточка
О. Плиев
Желтая карточка
Д. Игнатенко
59'
Желтая карточка
Г. Жердев
56'
52'
Желтая карточка
А. Хусанов
42'
ГОЛ! 0:1!
Б. Абдихоликов
Пас отдал
Р. Папарига
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
11
Юрий Ловец
ЦП
6
Кристиан Дрош
ЦП
96
Валерий Потороча
ЦФ
16
Данила Сокол
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
10
Глеб Жердев
ЦФ
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мартинович
СКА-1938
1
Артем Макавчик
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
19
Даниил Силинский
ОП
18
Олег Плиев
ЦП
10
Роман Папарига
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
10
Андрей Альшаник
ПЗ
11
Николай Рябых
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
13
Владислав Полоз
ЦФ
11
Данила Слесарчук
ЦФ
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
57
Алексей Савченко
ЦЗ
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
3-2-5
44
Тимонюк
3
Игнатенко
20
Чухлей
11
Ловец
6
Дрош
9
Кобет
19
Руцкий
11
Эссого
10
Жердев
16
Сокол
3-4-1-2
1
Макавчик
55
Лаврик
14
Пашевич
14
Лукашевич
45
Хусанов
7
Свирепа
19
Силинский
24
Макушинский
18
Плиев
45
Абдихоликов
10
Папарига
20
Чухлей
10
Альшаник
10
Альшаник
20
Чухлей
14
Пашевич
2
Рылач
2
Рылач
14
Пашевич
10
Папарига
9
Грищенко
9
Грищенко
10
Папарига
Остались в запасе
Славия-Мозырь
СКА-1938
84
Nikolai Romanyuk
ВР
11
Николай Рябых
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
13
Владислав Полоз
ЦФ
11
Данила Слесарчук
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мартинович
44
Станислав Клещук
ВР
57
Алексей Савченко
ЦЗ
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Остались в запасе
84
Nikolai Romanyuk
ВР
11
Николай Рябых
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
13
Владислав Полоз
ЦФ
11
Данила Слесарчук
ЦФ
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
57
Алексей Савченко
ЦЗ
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мартинович
Главный тренер
Павел Родненок
Статистика матча Славия-Мозырь - СКА-1938
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
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