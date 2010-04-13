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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Вильярреал
Хетафе - Вильярреал: обзор матча 13 апреля 2010
Хетафе
13.04.2010, вторник, 23:55
Испания. Примера, 32 тур
3 : 0
Завершен
Вильярреал
56'
Мику
86'
Мику
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Вильярреал
Замена
Х. Гавилан
️️️️
А. Гонсалес
ГОЛ! 2:0!
Мику
Замена
Д. Парехо
️️️️
П. Риос
Желтая карточка
Бруно
Желтая карточка
Р. Пирес
Замена
С. Касорла
️️️️
А. Ибагаса
Замена
️️️️
Кани
ГОЛ! 1:0!
Мику
Желтая карточка
Р.
Замена
Р. Пирес
️️️️
М. Сенна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
17
Фабио Селестини
ЦП
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
7
Нилмар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
0
Бланко Кепа
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
8
Санти Касорла
ЦП
19
Давид Фустер
АП
4-3-2-1
13
Кодина
2
Мане
3
Рафа
3
Марио
21
Кортес
8
Гонсалес
22
Каскеро
17
Селестини
7
Ману
16
Риос
20
Мику
4-4-2
13
Лопес
6
Лопес
2
Годин
2
Гонсало
6
Капдевила
8
Кани
19
Сенна
21
Бруно
7
Ибагаса
25
Росси
7
Нилмар
8
Гонсалес
14
Гавилан
14
Гавилан
8
Гонсалес
16
Риос
10
Парехо
10
Парехо
16
Риос
19
Сенна
8
Пирес
8
Пирес
19
Сенна
7
Ибагаса
8
Касорла
8
Касорла
7
Ибагаса
Остались в запасе
Хетафе
Вильярреал
0
Бланко Кепа
ЦФ
19
Оскар Устари
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
14
Педро Леон
ПВ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Хавьер Олива
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
19
Давид Фустер
АП
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
0
Бланко Кепа
ЦФ
19
Оскар Устари
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
14
Педро Леон
ПВ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
19
Давид Фустер
АП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Хетафе - Вильярреал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Перес Бурруль
(Камарго)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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