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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Хартберг
ЛАСК - Хартберг: обзор матча 07 мая 2022
ЛАСК
07.05.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 8 тур
3 : 3
Завершен
Хартберг
11'
К. Накамура
25'
К. Накамура
52'
Т. Гойгингер
22'
О. Айдын
28'
Н. Ниман
83'
Д. Авдияй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Хартберг
Желтая карточка
М. Поцман
90'
+6
Пенальти не реализован!
С. Хорват
90'
+2
86'
Замена
Т. Роттер
️️️️
Д. Тадич
86'
Замена
P. Erhardt
️️️️
M. Steinwender
83'
ГОЛ! 3:3!
Д. Авдияй
Замена
А. Грубер
️️️️
Т. Гойгингер
74'
Замена
Х. Хонг
️️️️
Д. Холланд
74'
68'
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
Н. Ниман
Замена
А. Шмидт
️️️️
Х. Балич
62'
62'
Замена
Д. Авдияй
️️️️
Ю. Хайль
Желтая карточка
Д. Холланд
55'
ГОЛ! 3:2!
Т. Гойгингер
Пас отдал
П. Филипович
52'
28'
ГОЛ! 2:2!
Н. Ниман
Пас отдал
О. Айдын
ГОЛ! 2:1!
К. Накамура
25'
22'
ГОЛ! 1:1!
О. Айдын
Пас отдал
Ю. Хайль
ГОЛ! 1:0!
К. Накамура
Пас отдал
М. Поцман
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
5
Петар Филипович
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
30
Саша Хорват
АП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
28
Юрген Хайль
ЦП
9
Окан Айдын
ЦП
7
Ноэль Ниман
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
13
Александер Шмидт
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
27
Thomas Kofler
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
6
Philipp Erhardt
ЦП
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
1-1-3-2-3
30
Шлагер
34
Боллер
8
Холланд
5
Филипович
36
Реннер
34
Михорль
11
Накамура
30
Хорват
19
Поцман
18
Балич
36
Гойгингер
4-1-2-3
1
Свете
15
23
Кайнц
29
Фаркаш
14
Клем
11
Хорват
28
Хайль
9
Айдын
5
Диарра
24
Тадич
7
Ниман
8
Холланд
20
Хонг
20
Хонг
8
Холланд
18
Балич
13
Шмидт
13
Шмидт
18
Балич
36
Гойгингер
9
Грубер
9
Грубер
36
Гойгингер
28
Хайль
10
Авдияй
10
Авдияй
28
Хайль
24
Тадич
31
Роттер
31
Роттер
24
Тадич
15
6
6
15
7
Ниман
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
7
Ниман
Остались в запасе
ЛАСК
Хартберг
29
Флориан Флеккер
ПВ
36
Томас Гебауэр
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Остались в запасе
29
Флориан Флеккер
ПВ
36
Томас Гебауэр
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Клаус Шмидт
Статистика матча ЛАСК - Хартберг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Линцер Гугл
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