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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Аустрия К
Зальцбург - Аустрия К: обзор матча 21 мая 2022
Зальцбург
21.05.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 10 тур
1 : 1
Завершен
Аустрия К
90+3'
С. Койта
48'
Т. Гемичибаши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Аустрия К
Желтая карточка
С. Койта
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
С. Койта
90'
+3
90'
Замена
Т. Марер
️️️️
К. Цветко
78'
Замена
Т. Шумахер
️️️️
Ф. Яриц
Замена
М. Камара
️️️️
Б. Ааронсон
78'
Замена
С. Койта
️️️️
К. Адейеми
77'
Замена
М. Кьергор
️️️️
Бернардо
63'
Замена
А. Ульмер
️️️️
З. Юнузович
63'
48'
ГОЛ! 0:1!
Т. Гемичибаши
Пас отдал
М. Пинк
Замена
Б. Шешко
️️️️
Ж. Адаму
46'
37'
Желтая карточка
Н. Виммер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
16
Златко Юнузович
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
7
Флориан Яриц
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
24
Кристофер Цветко
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
32
Маркус Пинк
ЦФ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
4
Мохамед Камара
ОП
14
Мауриц Кьергор
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
20
Тим Мацеевски
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
4-3-2-1
58
Мантль
28
Соле
8
Вебер
13
Бернардо
5
Кристенсен
16
Юнузович
24
Сучич
13
Зайвальд
14
Адейеми
11
Ааронсон
20
Адаму
4-1-1-2-2
1
Мозер
7
Яриц
37
Виммер
8
Гезос
6
Морейра
81
Гемичибаши
24
Цветко
21
Тимосси-Андерссон
18
Грайль
5
Блауэнштайнер
32
Пинк
16
Юнузович
17
Ульмер
17
Ульмер
16
Юнузович
11
Ааронсон
4
Камара
4
Камара
11
Ааронсон
13
Бернардо
14
Кьергор
14
Кьергор
13
Бернардо
20
Адаму
30
Шешко
30
Шешко
20
Адаму
14
Адейеми
20
Койта
20
Койта
14
Адейеми
7
Яриц
33
Шумахер
33
Шумахер
7
Яриц
24
Цветко
31
Марер
31
Марер
24
Цветко
Остались в запасе
Зальцбург
Аустрия К
33
Александр Вальке
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
13
Филлип Менцель
ВР
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
20
Тим Мацеевски
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
Остались в запасе
33
Флориан Ридер
ЛВ
13
Филлип Менцель
ВР
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
20
Тим Мацеевски
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Статистика матча Зальцбург - Аустрия К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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