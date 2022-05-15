Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Зальцбург
Рапид - Зальцбург: обзор матча 15 мая 2022
Рапид
15.05.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 9 тур
0 : 1
Завершен
Зальцбург
10'
Л. Сучич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Зальцбург
Желтая карточка
М. Груль
90'
+1
89'
Желтая карточка
Б. Ааронсон
88'
Замена
С. Койта
️️️️
Ж. Адаму
Желтая карточка
Э. Айву
87'
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
Р. Любичич
80'
Замена
О. Штрунц
️️️️
К. Аразе
80'
Замена
Д. Савич
️️️️
Т. Шик
80'
75'
Замена
З. Юнузович
️️️️
М. Кьергор
69'
Замена
Б. Шешко
️️️️
К. Адейеми
69'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
М. Камара
Замена
Ю. Демир
️️️️
М. Освальд
60'
27'
Желтая карточка
И. ван дер Бремпт
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Сучич
Пас отдал
К. Адейеми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
13
Торстен Шик
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
55
Aristot Tambwe-Kasengele
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
21
Драголюб Савич
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
4-4-1-1
25
Гартлер
6
Виммер
5
Морман
14
Кверфельд
4
Айву
23
Ауэр
10
Любичич
28
Освальд
13
Шик
18
Груль
36
Аразе
4-1-2-2-1
58
Мантль
5
Кристенсен
20
ван дер Бремпт
13
Бернардо
28
Соле
4
Камара
13
Зайвальд
24
Сучич
14
Кьергор
14
Адейеми
20
Адаму
10
Любичич
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
10
Любичич
36
Аразе
17
Штрунц
17
Штрунц
36
Аразе
13
Шик
21
Савич
21
Савич
13
Шик
28
Освальд
22
Демир
22
Демир
28
Освальд
14
Кьергор
16
Юнузович
16
Юнузович
14
Кьергор
4
Камара
11
Ааронсон
11
Ааронсон
4
Камара
14
Адейеми
30
Шешко
30
Шешко
14
Адейеми
20
Адаму
20
Койта
20
Койта
20
Адаму
Остались в запасе
Рапид
Зальцбург
21
Бернхард Унгер
ВР
55
Aristot Tambwe-Kasengele
ЦЗ
49
Коя Китагава
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
33
Александр Вальке
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
24
Антуан Бернед
ЦП
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
55
Aristot Tambwe-Kasengele
ЦЗ
49
Коя Китагава
ЦФ
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
24
Антуан Бернед
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Рапид - Зальцбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
Новости команд
Все
Рапид
Зальцбург
Лига Европы: шансы «Зальцбурга» и «Арарата-Армения» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:38
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Лига Европы: шансы «Зальцбурга» и «Арарата-Армения» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:38
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+