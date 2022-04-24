Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Штурм
Рапид - Штурм: обзор матча 24 апреля 2022
Рапид
24.04.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 6 тур
1 : 1
Завершен
Штурм
89'
К. Кнасмюллнер
75'
М. Саркария (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Штурм
Желтая карточка
Ф. Стойкович
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
К. Кнасмюллнер
Пас отдал
Н. Биндер
89'
Замена
Н. Биндер
️️️️
М. Хофманн
87'
82'
Вторая желтая
Г. Вютрих
Желтая карточка
М. Груль
75'
75'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Саркария
Замена
Д. Петрович
️️️️
М. Освальд
75'
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
Б. Циммерманн
75'
Замена
Ю. Демир
️️️️
Т. Шик
74'
68'
Желтая карточка
Г. Вютрих
58'
Замена
О. Китеишвили
️️️️
А. Ньянгбо
58'
Замена
М. Саркария
️️️️
Я. Яншер
56'
Замена
И. Любич
️️️️
Й. Горенц-Станкович
53'
Желтая карточка
Я. Яншер
50'
Желтая карточка
Р. Хойлунд
43'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
Желтая карточка
М. Хофманн
40'
Желтая карточка
М. Морман
18'
Замена
Л. Кверфельд
️️️️
C. Dibon
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
0
C. Dibon
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
10
Роберт Любичич
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
13
Николас Биндер
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
21
Драголюб Савич
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
8
Отар Китеишвили
ЦП
4-3-1-2
1
Хедл
0
5
Морман
28
Хофманн
30
Стойкович
10
Любичич
28
Освальд
13
Шик
18
Груль
9
Циммерманн
9
Дрейф
3-2-3-2
28
Зибенхандль
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
22
Аффенгрубер
70
Газибегович
44
Данте
25
Хирлендер
89
Яншер
22
Прасс
7
Ньянгбо
19
Хойлунд
0
14
Кверфельд
14
Кверфельд
0
9
Циммерманн
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
9
Циммерманн
28
Освальд
21
Петрович
21
Петрович
28
Освальд
28
Хофманн
13
Биндер
13
Биндер
28
Хофманн
13
Шик
22
Демир
22
Демир
13
Шик
4
Горенц-Станкович
77
Любич
77
Любич
4
Горенц-Станкович
7
Ньянгбо
8
Китеишвили
8
Китеишвили
7
Ньянгбо
89
Яншер
11
Саркария
11
Саркария
89
Яншер
Остались в запасе
Рапид
Штурм
21
Бернхард Унгер
ВР
21
Драголюб Савич
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
21
Драголюб Савич
ЦФ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Рапид - Штурм
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
Новости команд
Все
Рапид
Штурм
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:49
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«Штурм» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:49
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«Штурм» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+