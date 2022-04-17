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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Рапид
Штурм - Рапид: обзор матча 17 апреля 2022
Штурм
17.04.2022, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 5 тур
2 : 1
Завершен
Рапид
25'
Я. Яншер
61'
Р. Хойлунд
90+2'
Ф. Дрейф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Рапид
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Ф. Дрейф
Пас отдал
М. Груль
Замена
А. Кюн
️️️️
А. Прасс
89'
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
Р. Хойлунд
89'
88'
Замена
C. Dibon
️️️️
Ф. Стойкович
Желтая карточка
Р. Хойлунд
80'
80'
Желтая карточка
К. Виммер
Замена
Л. Ягер
️️️️
Ю. Газибегович
78'
Замена
И. Любич
️️️️
М. Саркария
78'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
75'
71'
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
М. Освальд
71'
Замена
Н. Биндер
️️️️
Ю. Демир
Замена
А. Ньянгбо
️️️️
Я. Яншер
69'
ГОЛ! 2:0!
Р. Хойлунд
Пас отдал
Я. Яншер
61'
46'
Замена
Д. Савич
️️️️
Й. Ауэр
Желтая карточка
А. Данте
34'
28'
Желтая карточка
Э. Айву
ГОЛ! 1:0!
Я. Яншер
Пас отдал
Д. Аффенгрубер
25'
3'
Замена
М. Освальд
️️️️
С. Граховац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
15
Срджан Граховац
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
27
Кристоф Ланг
АП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
0
C. Dibon
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Николас Биндер
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
21
Драголюб Савич
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
44
Данте
70
Газибегович
22
Прасс
89
Яншер
25
Хирлендер
11
Саркария
19
Хойлунд
3-4-1-2
1
Хедл
30
Стойкович
4
Айву
6
Виммер
15
Граховац
10
Любичич
13
Шик
23
Ауэр
18
Груль
9
Дрейф
9
Циммерманн
70
Газибегович
17
Ягер
17
Ягер
70
Газибегович
22
Прасс
30
Кюн
30
Кюн
22
Прасс
11
Саркария
77
Любич
77
Любич
11
Саркария
19
Хойлунд
7
Кронбергер
7
Кронбергер
19
Хойлунд
89
Яншер
7
Ньянгбо
7
Ньянгбо
89
Яншер
30
Стойкович
0
0
30
Стойкович
15
Граховац
28
Освальд
28
Освальд
15
Граховац
Освальд
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
Освальд
Демир
13
Биндер
13
Биндер
Демир
22
Демир
22
Демир
23
Ауэр
21
Савич
21
Савич
23
Ауэр
Остались в запасе
Штурм
Рапид
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
27
Кристоф Ланг
АП
Главный тренер
Кристиан Илцер
21
Бернхард Унгер
ВР
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
27
Кристоф Ланг
АП
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Штурм - Рапид
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
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