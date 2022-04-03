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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Рапид
Зальцбург - Рапид: обзор матча 03 апреля 2022
Зальцбург
03.04.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 3 тур
2 : 1
Завершен
Рапид
17'
Л. Сучич
90+4'
З. Юнузович
52'
Ф. Дрейф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Рапид
ГОЛ! 2:1!
З. Юнузович
Пас отдал
Р. Кристенсен
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
М. Груль
90'
Желтая карточка
К. Виммер
Желтая карточка
К. Адейеми
87'
Замена
З. Юнузович
️️️️
Л. Сучич
85'
Желтая карточка
Р. Кристенсен
81'
Желтая карточка
Б. Шешко
80'
Замена
М. Кьергор
️️️️
М. Камара
76'
69'
Замена
Й. Ауэр
️️️️
Б. Циммерманн
Замена
Б. Шешко
️️️️
Ж. Адаму
62'
Замена
К. Адейеми
️️️️
Н. Окафор
62'
52'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Дрейф
46'
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
Д. Петрович
Желтая карточка
Н. Капалдо
37'
ГОЛ! 1:0!
Л. Сучич
Пас отдал
Н. Окафор
17'
Желтая карточка
М. Камара
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
15
Срджан Граховац
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
16
Златко Юнузович
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
23
Йонас Ауэр
ЛП
28
Мориц Освальд
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
21
Драголюб Савич
ЦФ
4-1-3-2
16
Кен
17
Ульмер
8
Вебер
28
Соле
5
Кристенсен
4
Камара
24
Сучич
13
Зайвальд
24
Капалдо
20
Адаму
19
Окафор
3-4-1-2
1
Хедл
6
Виммер
4
Айву
5
Морман
10
Любичич
21
Петрович
13
Шик
15
Граховац
18
Груль
9
Циммерманн
9
Дрейф
19
Окафор
14
Адейеми
14
Адейеми
19
Окафор
24
Сучич
16
Юнузович
16
Юнузович
24
Сучич
4
Камара
14
Кьергор
14
Кьергор
4
Камара
20
Адаму
30
Шешко
30
Шешко
20
Адаму
9
Циммерманн
23
Ауэр
23
Ауэр
9
Циммерманн
21
Петрович
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
21
Петрович
Остались в запасе
Зальцбург
Рапид
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
21
Бернхард Унгер
ВР
28
Мориц Освальд
ЦП
21
Драголюб Савич
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
28
Мориц Освальд
ЦП
21
Драголюб Савич
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Зальцбург - Рапид
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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